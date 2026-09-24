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САД и Кина продужиле примирје у трговинском рату

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24.09.2026 07:49

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Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг учествују на церемонији дочека у ваздухопловној бази „Ендруз“ у Мериленду, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Сједињене Државе и Кина договориле су се да продуже споразум из Бусана, који се односи на примирје у трговинском рату, рекао је амерички министар финансија Скот Бесент након састанка са потпредсједником кинеске Владе Хе Лифенгом.

Бесент је рекао за "Фокс њуз" да ће продужење споразума важити до 10. јануара 2027. године, док је према првобитном договору требало да истекне 10. новембра.

"Договорили смо да се споразум продужи до 10. јануара како бисмо имали више времена да сагледамо шта можемо да урадимо на економском фронту", рекао је Бесент.

Си Трамп

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Споразум из Бусана договорили су предсједници САД Доналд Трамп и Кине Си Ђинпинг у октобру прошле године, преноси Срна

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Тагови :

Си Ђинпинг

Доналд Трамп

Америка

Кина

трговински рат

договор

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