САД и Кина продужиле примирје у трговинском рату

Аутор:АТВ редакција
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Сједињене Државе и Кина договориле су се да продуже споразум из Бусана, који се односи на примирје у трговинском рату, рекао је амерички министар финансија Скот Бесент након састанка са потпредсједником кинеске Владе Хе Лифенгом.
Бесент је рекао за "Фокс њуз" да ће продужење споразума важити до 10. јануара 2027. године, док је према првобитном договору требало да истекне 10. новембра.
"Договорили смо да се споразум продужи до 10. јануара како бисмо имали више времена да сагледамо шта можемо да урадимо на економском фронту", рекао је Бесент.
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