"Ice" у Чикагу грешком привео Американца

Аутор:АТВ редакција
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Агенти америчке Службе за имиграцију и царину "Ice" у недјељу ујутро у предграђу Чикага грешком су привели и повриједили америчког држављанина.
Према информацијама локалних власти, мушкарац је пронађен на тлу с више повреда.
Полиција у Еванстону, у савезној држави Илиноис, изашла је на терен око 9.49 часова након дојаве о свађи двојице мушкараца, стоји у саопштењу полицијске управе, пише СиЕнЕн.
Неколико пролазника помагало је повријеђеном мушкарцу, а позвана је и хитна помоћ јер се жалио на повреде главе, врата и зуба. Свједоци су полицајцима рекли да вјерују како су агенти "Ice" покушали привести мушкарца, којег полиција идентификује само као становника Еванстона.
На снимку који је мобилним телефоном снимио један од свједока чује се како мушкарац виче: „Ја сам је*ени држављанин САД“.
Полицајац из Еванстона током интервенције наишао је на два теренска возила и разговарао с особом у једном од њих. Та особа представила се као савезни агент и рекла да проводе „истрагу о бјегунцу“, навела је полиција.
Агент је био у цивилу, али је носио прслук с натписом „Police“ и ознакама савезне службе.
Агент је полицајцу објаснио да су покушали идентификовати особу која је личила на некога кога траже. Рекао је да је мушкарац одбио показати документе и „пружио отпор при привођењу“.
Агенти су га пустили након што су утврдили да то није особа коју траже те схватили да је ријеч о америчком држављанину.
Министарство унутрашње безбједности (ДКСС) изјавило је за СиЕнЕн да су агенти "ICE" током циљане операције наишли на особу која је одговарала опису њихове мете и да су се „одмах идентификовали као полиција“.
„Појединац је добио законите наредбе, али није сарађивао и одбио се идентификовати“, рекао је портпарол ДКСС-а за CNN.
„Агенти "ICE" поступили су према обуци и касније напустили мјесто догађаја без даљих инцидената, чим се мушкарац коначно идентификовао.“
Полиција у Еванстону саопштила је да истражује инцидент, прегледа снимке с полицијских камера и испитује свједоке.
Уред државног тужиоца округа Кук у изјави за СиЕнЕн навео је да им случај још није предат.
„Државно тужилаштво може подићи оптужницу тек након што полиција заврши истрагу. Тада ћемо детаљно прегледати све прикупљене доказе како бисмо донијели одлуку о оптужници на основу чињеница и закона“, стоји у саопштењу.
Надзорни снимак до којег је дошао СиЕнЕн приказује двојицу агената и мушкарца у нагуравању, након чега су га срушили на тло.
Убрзо су се на оближњем паркиралишту зауставила најмање три возача која су изашла из возила и придружила се осталим пролазницима, од којих су неки снимали догађај.
Снимак с мобилног телефона који је забиљежио свједок почиње усред сукоба и приказује мушкарца којег држе на тлу. Виде се двојица агената иза црног теренца, а чини се да један од њих притиска мушкарца.
Агенти, од којих је један био маскиран и с капуљачом, пуштају га и одмичу се након што је повикао да је амерички држављанин.
Мушкарац им говори да га не дирају док се они удаљавају, враћају у своја возила и одлазе. Он остаје лежати лицем према доље на цести, а неколико људи му прилази како би му помогло, преноси Индекс
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