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Техеран не попушта, Вашингтон поручује: За договор ће бити потребно вријеме

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24.09.2026 06:52

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Марко Рубио, амерички државни секретар Марко Рубио
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан поручио је пред Генералном скупштином УН да је Техеран спреман за дијалог и дипломатију, али не и за „језик силе“.

Амерички државни секретар Марко Рубио каже да ће за договор са Ираном бити потребно вријеме и да су Вашингтону на располагању и војне опције. У Ормуском мореузу једна особа је погинула у нападу на трговачки брод.

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан обратио се Генералној скупштини УН и критиковао двоструке стандарде Запада, указујући на то да Израел посједује нуклеарно оружје и ужива некажњивост, док је Иран изложен сталним инспекцијама и санкцијама.

„Атомска бомба и друго оружје за масовно уништење у овом региону налазе се у рукама израелског режима, а ипак се инспекције захтијевају од Ирана“, рекао је Пезешкијан.

Пезешкијан је нагласио да је Иран жртва Израела и Сједињених Америчких Држава и да САД користе Ормуски мореуз „како би наметнуле своју агресију“.

„Никада нећемо погнути главу нити пасти на кољена. Господин Трамп и они који покушавају да нас застраше морају да схвате да је Иран спреман за дијалог, дипломатију и преговоре, али без прихватања језика силе“, поручио је Пезешкијан.

С друге стране, амерички државни секретар Марко Рубио изјавио је да ће постизање договора са Ираном захтијевати напоран рад током одређеног временског периода.

Рубио је новинарима у Њујорку рекао да предсједник САД „има на располагању више опција, укључујући и војне“.

Један члан посаде је погинуо, а 27 особа је евакуисано са трговачког брода који је погођен пројектилом у Ормуском мореузу код Омана.

Неколико земаља обуставило је летове иранских авио-компанија ка својим аеродромима након што су на снагу ступиле нове америчке санкције усмјерене на ирански ваздухопловни сектор.

Иранске авио-компаније, пак, настављају да обављају дио међународних летова према планираном реду летења упркос новим америчким санкцијама, преноси РТС

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Тагови :

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Вашингтон

Техеран

Масуд Пезешкијан

Марко Рубио

Генерална скупштина УН

Ормуски мореуз

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