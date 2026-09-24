Српска богатија за 22 бебе

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 рођене су 22 бебе, од којих 15 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Добоју - шест, Бањалуци четири, Градишци, Требињу по три, Бијељини двије, Зворнику, Приједору, Фочи, Источном Сарајеву по једна.
У Добоју су рођене четири дјевојчице и два дјечака, у Бањалуци три дјевојчице и дјечак, Градишци дјевојчица и два дјечака, Требињу двије дјевојчице и дјечак, Бијељини дјевојчица и дјечак, Зворнику, Приједору, Фочи, Источном Сарајеву по једна дјевојчица.
У протекла 24 часа порођаја није било у породилишту у Невесињу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
10 ч1
Најновије
Најчитаније
08
41
08
33
08
29
08
22
08
19
Тренутно на програму