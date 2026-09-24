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Српска богатија за 22 бебе

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24.09.2026 07:41

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Беба
Фото: pexels/Evgeniya Davydova

У Републици Српској у протекла 24 рођене су 22 бебе, од којих 15 дјевојчица и седам дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Добоју - шест, Бањалуци четири, Градишци, Требињу по три, Бијељини двије, Зворнику, Приједору, Фочи, Источном Сарајеву по једна.

У Добоју су рођене четири дјевојчице и два дјечака, у Бањалуци три дјевојчице и дјечак, Градишци дјевојчица и два дјечака, Требињу двије дјевојчице и дјечак, Бијељини дјевојчица и дјечак, Зворнику, Приједору, Фочи, Источном Сарајеву по једна дјевојчица.

У протекла 24 часа порођаја није било у породилишту у Невесињу.

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Породилишта

Република Српска

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