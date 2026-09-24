Дневни хороскоп: Једном знаку се враћа особа из прошлости, други добија нову шансу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Шта вам звијезде доносе данас?
Ован
Посао: Не журите са одлуком, јер се у току дана може појавити информација која мијења ситуацију. Љубав: Партнер жели више сигурности у односу, док слободни Овнови могу примијетити да неко из њиховог окружења показује веће интересовање него раније. Здравље: Главобоља или напетост могу бити знак да сте себи наметнули превише обавеза.
Бик
Посао: Један договор могао би да се покаже кориснијим него што сте очекивали, нарочито ако будете спремни на мали компромис. Љубав: Привлачност између вас и партнера данас је израженија, а слободни Бикови могли би да уживају у занимљивом флерту. Здравље:Пријаће вам боравак у природи, посебно ако сте посљедњих дана много времена проводили у затвореном.
Близанци
Посао: Нечија сугестија помоћи ће вам да пронађете једноставније рјешење за компликован задатак. Љубав: Могуће је изненадно јављање особе из прошлости које ће вас натјерати да размислите о емоцијама које нисте сасвим завршили. Здравље: Обратите пажњу на исхрану и немојте прескакати оброке због обавеза.
Рак
Посао: Данас се ослоните на сопствени осјећај, посебно ако морате да бирате између двије могућности. Љубав: У вези је могућ разговор о плановима за будућност, док слободни Ракови могу упознати некога преко пријатеља или породичног контакта. Здравље: Промјена расположења може бити посљедица накупљеног стреса, па покушајте да успорите темпо.
Лав
Посао: Ваша идеја добија подршку, али ће бити потребно да је јасно представите другима. Љубав: Слободни Лавови могу се заинтересовати за особу која се понаша потпуно другачије од онога што су очекивали. Заузети ће пожељети више забаве и спонтаности. Здравље: Не претјерујте са физичким напором ако осјећате да вам је енергија слабија него иначе.
Дјевица
Посао: Завршавате нешто што вам је дуже вријеме стајало над главом и коначно можете да се посветите новом задатку. Љубав: Партнер може покренути тему коју сте до сада избјегавали, али ћете схватити да је прави тренутак да је ријешите. Слободне Дјевице привлачи особа која их осваја интелигенцијом. Здравље: Обратите пажњу на стомак и начин исхране, посебно ако сте посљедњих дана мијењали рутину, преноси Бијељина.ком
Вага
Посао: Данас можете добити признање за труд који је дуго пролазио незапажено, али немојте одмах преузимати нове задатке само да бисте се доказали. Љубав: Један сусрет могао би да пробуди лептириће у стомаку код слободних Вага, док заузете очекује романтичан тренутак који нису планирале. Здравље: Вријеме је да направите паузу од свега што вам непотребно одузима пажњу.
Шкорпија
Посао: Не улазите у туђи сукоб и не покушавајте да рјешавате проблем који није ваш. Ако се држите својих обавеза, дан ће протећи много мирније. Љубав: Партнер би могао да вам саопшти план који ће вас обрадовати. Слободне Шкорпије могу се наћи у ситуацији у којој ће морати да направе први корак. Здравље: Смањите унос кофеина и обратите пажњу на квалитет сна.
Стријелац
Посао: Пред вама је задатак који захтијева креативност, а управо ће вам другачији приступ донијети најбоље резултате. Љубав: Ако сте у вези, заједнички излазак или краћи пут могао би да освјежи однос. Слободни Стријелчеви имају шансу за познанство током активности коју иначе не практикују. Здравље: Више кретања помоћи ће вам да се ослободите вишка енергије и напетости.
Јарац
Посао: Једна обавеза захтијеваће више времена него што сте планирали, али ће вам њен завршетак донијети осјећај великог задовољства. Љубав: Не покушавајте да све држите под контролом. Партнеру ће пријати ако покажете шта заиста осјећате, без анализирања сваког детаља. Здравље: Обратите пажњу на врат и рамена, нарочито ако дуго сједите.
Водолија
Посао: Нешто што је јуче дјеловало као проблем данас може добити сасвим једноставно рјешење. Могуће је да ћете до њега доћи захваљујући особи од које то нисте очекивали. Љубав: Неочекиван позив могао би да промијени планове за вечерас и донесе вам пријатно изненађење. Здравље: Направите паузе током дана и покушајте да смањите вријеме проведено уз телефон и рачунар.
Рибе
Посао: Данас не преузимајте туђе обавезе на своја леђа. Поставите јасне границе и усмјерите енергију на оно што је заиста важно. Љубав: Слободне Рибе могу упознати особу која ће их привући необичним начином размишљања, док заузете очекује важан тренутак са партнером. Здравље: Потребно вам је више сна, али и мало времена без телефона, обавеза и туђих проблема.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
1 ч0
Друштво
10 ч1
Друштво
11 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
08
41
08
33
08
29
08
22
08
19
Тренутно на програму