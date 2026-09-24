Сунце до подне, а онда преокрет: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и топло, а од подне се очекује наоблачење од сјевера које ће се до вечери ширити у свим крајевима.
Киша и пљускови с грмљавином, прво ће почети на сјеверу и западу, а до наредног јутра ће захватити све предјеле.
Биће и вјетровито уз јаке ударе, нарочито у Крајини и на сјеверу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, западни до југозападни, увече у јачању и скретању на сјеверне смјерове, јаког интензитета.
Највиша температура ваздуха биће од 18 до 24, на југу до 27 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
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