Сунце до подне, а онда преокрет: Стижу киша, грмљавина и јак вјетар

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас ће бити претежно сунчано и топло, а од подне се очекује наоблачење од сјевера које ће се до вечери ширити у свим крајевима.

Киша и пљускови с грмљавином, прво ће почети на сјеверу и западу, а до наредног јутра ће захватити све предјеле.

Биће и вјетровито уз јаке ударе, нарочито у Крајини и на сјеверу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Вјетар ће бити слаб до умјерен, западни до југозападни, увече у јачању и скретању на сјеверне смјерове, јаког интензитета.

Највиша температура ваздуха биће од 18 до 24, на југу до 27 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.