Јанковић: Данас пуштање саобраћаја испод надвожњака у Трну

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће бити пуштен саобраћај испод надвожњака у Трну. Планирано је да буде пуштена једна трака, док ће се остали радови испод надвожњака наставити, истакао је за АТВ в.д. директора Путева Републике Српске Мирослав Јанковић.
"Доћи ће до пуштања у пуном профилу саобраћаја, а самим тиме и до апсолутног смањења гужви које смо имали на овом правцу док су радови трајали. Функција самог надвожњака биће пуштена у промет у наредних 7-10 дана. Сва возила моћи ће несметано пролазити испод самог надвожњака, и олакшаће живот становницима Трна, који ће моћи ући и изаћи на брзу цесту Бањалука - Клашнице", поручио је Јанковић.
Јанковић је подсјетио да се у Српској раде бројни пројекти.
"Одрађена је већина посла на санацији пута Клашнице - Бањалука и сада настављамо са тим радовима, јер нисмо могли дозволити да на том путном правцу имамо два чепа гужви. За који дан почињу радови на путу Приједор - Драготиња, увелико трају радови на путу Србац - Лакташи, потом кроз град Зворник, па заобилазница око Требиња, трећа трака на Жегуљи. Радимо по читавој Републици, између осталог и 11 мостова у овој години", рекао је Јанковић.
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