Аутор:Марија Милановић
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Да ли ће Бањалучани ускоро плаћати веће цијене карата градског превоза? Ситуација је неизвјесна, с обзиром на догађаје на глобалном нивоу, а тренутно нико од надлежних у највећем граду Републике Српске не говори о потенцијалном поскупљењу, за то вријеме поменути уводе тестне електричне аутобусе.
Нови талас поскупљења горива у Републици Српској и Бањалуци ствара неизбјежан притисак на цијене градског превоза, па тако могућност поскупљења карата све је извјеснија, а што се свакодневно питају и сами корисници.
Цијене дизела на бензинским пумпама у Бањалуци значајно су порасле и достигле опсег између 3,60 КМ и 3,70 КМ по литру, са тенденцијом даљег раста ка 4,00 КМ.
Пошто гориво чини највећи појединачни расход у пословању превозника, овај скок би могао директно утицати на одрживост постојећег цјеновника градског саобраћаја.
Подсјећања ради, превозници су и раније приликом скока цијена нафте тражили корекције цијена појединачних и радничких мјесечних карата како би покрили трошкове.
Да ли ће доћи до поскупљења на терет грађана зависи од тога да ли Град Бањалука има капацитет да разлику у цијени надокнади из буџета, тачније, субвенционисањем повлашћених категорија и превозника, или ће одобрити нови цјеновник.
"До 10. у мјесецу се подноси захтјев за поскупљење ако су се испунили услови. Ако остане овако јесу. Увијек постоји опција да поскупљења не буде уколико државна или локална самоуправа преузму трошак поскупљења на себе и плате умјесто грађана", рекао нам је Дејан Мијић, директор Аутопревоза.
Како Мијић наводи, свакако би најбоља опција била укључивање институција, како би се олакшало грађанима јер уз друга поскупљења ово би им могло отежати свакодневницу.
"Ја такође мислим да би у овом моменту то било најбоље, јер мислим да би за грађане још једно поскупљење, поред струје, воде, одвоза смећа, паркинга и осталог било превише", закључује Мијић.
Умјесто превенције, Град се ових дана бави увођењем нових превозних средстава у виду електричних аутобуса. Најављују и нова аутобуска стајалишта, посебну апликацију за праћење кретања нових аутобуса, али и поскупљењу нико не говори.
Бар док се не деси...
"Оснива се и Дирекција за јавни пријевоз, како бисмо вратили јавни пријевоз у руке града. То је наше стратешко опредјељење", рекао је градоначелник Драшко Станивуковић.
Формирање дирекције раније је најављено као дио шире реформе јавног превоза у Бањалуци.
План је да Град Бањалука у наредном периоду постави 200 нових аутобуских стајалишта, набави 100 електричних аутобуса и четири електрична трамваја на батерије.
Колико ће ови новитети коштати још увијек није познато, као ни то да ли ће доћи до промјена у цијени карата.
Такође још нека од питања везују се и за саобраћајну инфраструктуру, а која је изузетно оптерећена тренутним бројем возила јер смо свједоци свакодневних гужви у Граду. Како ће то у будућности бити када у Бањалуку стигне нових 100 аутобуса, остаје да видимо.
А када је ријеч о потенцијалним поскупљењима, уколико до њих и дође, надамо се да тада градски оци неће сазвати конференцију за медије, слијегати раменима, позивати се на глобалне промјене, прозивати политичке неистомишљенике, већ умјесто неодрживог говора, грађанима обезбиједити рјешења, али не она, која ће из свог џепа морати плаћати.
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