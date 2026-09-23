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Јанковић: Број возила у бањалучкој регији расте осам одсто годишње

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23.09.2026 13:46

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Мирослав Јанковић в.д. директора Путева Републике Српске
Фото: Srna

Број возила у бањалучкој регији расте око осам одсто годишње, због чега је у плану источна обилазница од насеља Чесма, преко новог моста, до Врбање, рекао је вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић.

Јанковић је навео да број регистрованих моторних возила у Републици Српској расте око три одсто годишње, док је та стопа у бањалучкој регији знатно већа.

"`Путеви Републике Српске`, као предузеће које управља мрежом магистралних и регионалних путева, настоје да прате развој саобраћаја и потребе становништва", рекао је Јанковић новинарима у Бањалуци.

Он је истакао да је стога један од значајнијих пројеката источна обилазница око Бањалуке.

"Мора се квалитетно планирати да се сав тај саобраћај прихвати у будућности", рекао је Јанковић.

Он је навео да без обзира на предузете мјере у вријеме највећег оптерећења долази до успоравања саобраћаја, посебно у јутарњим часовима око 7.00 и око 15.00 часова, када је повећан број возила, али и пјешака.

"Тамо гдје је комбинација пјешачког и путничког саобраћаја долази до гужви", рекао је Јанковић, преноси Срна.

Према његовим ријечима, добрим мјерама и анализама могуће је смањити гужве, а "Путеви Српске" настоје да прате развој и потребе саобраћаја како би се унаприједила проходност саобраћајне мреже.

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Тагови :

Чесма

Врбања

Мирослав Јанковић

Путеви Републике Српске

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