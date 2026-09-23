Јанковић: Број возила у бањалучкој регији расте осам одсто годишње

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Број возила у бањалучкој регији расте око осам одсто годишње, због чега је у плану источна обилазница од насеља Чесма, преко новог моста, до Врбање, рекао је вршилац дужности директора "Путева Републике Српске" Мирослав Јанковић.
Јанковић је навео да број регистрованих моторних возила у Републици Српској расте око три одсто годишње, док је та стопа у бањалучкој регији знатно већа.
"`Путеви Републике Српске`, као предузеће које управља мрежом магистралних и регионалних путева, настоје да прате развој саобраћаја и потребе становништва", рекао је Јанковић новинарима у Бањалуци.
Он је истакао да је стога један од значајнијих пројеката источна обилазница око Бањалуке.
"Мора се квалитетно планирати да се сав тај саобраћај прихвати у будућности", рекао је Јанковић.
Он је навео да без обзира на предузете мјере у вријеме највећег оптерећења долази до успоравања саобраћаја, посебно у јутарњим часовима око 7.00 и око 15.00 часова, када је повећан број возила, али и пјешака.
"Тамо гдје је комбинација пјешачког и путничког саобраћаја долази до гужви", рекао је Јанковић, преноси Срна.
Према његовим ријечима, добрим мјерама и анализама могуће је смањити гужве, а "Путеви Српске" настоје да прате развој и потребе саобраћаја како би се унаприједила проходност саобраћајне мреже.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
6 д3
Друштво
2 седм0
Бања Лука
1 седм0
Република Српска
2 седм0
Република Српска
3 ч16
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч6
Република Српска
5 ч4
Најновије
Најчитаније
17
10
17
06
17
04
16
53
16
52
Тренутно на програму