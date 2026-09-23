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Од Приједора до свјетског тржишта: РСС и Српска имају шта да понуде

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23.09.2026 14:40

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Од Приједора до свјетског тржишта: РСС и Српска имају шта да понуде
Фото: Ustupljena fotografija

Фабрике, извоз, нова радна мјеста и веће плате треба да буду међу главним мјерилима успјешне економске политике Републике Српске.

Интересовање Славенка Ристића за улагање и преузимање већинског власништва у ТВЕК-у представља потенцијалну развојну прилику за Приједор. Ристић је предсједник Републичке странке Српске и власник Техничког ремонта Братунац, а приликом недавне посјете ТВЕК-у разговарано је о могућностима улагања, проширења производних капацитета и отварања нових радних мјеста.

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Повезивање постојећих капацитета ТВЕК-а са додатним капиталом, знањем и тржишним искуством могло би отворити простор за проширење производње, излазак на нова тржишта и запошљавање нових радника.

ТВЕК је у октобру 2025. године отворио нови погон за производњу рударских експлозива, уз инвестицију вриједну 8,5 милиона КМ. Из управе предузећа тада је најављено повећање производних капацитета и даљи развој у цивилном и војном сектору.

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На значај развоја овог индустријског сектора за Приједор указао је и Небојша Савановић, шеф Одсјека за привреду у Одјељењу за привреду и предузетништво Града Приједора.

„Прилика да град Приједор у своју индустријску слику уврсти и намјенску индустрију од великог је значаја, јер се конкурентност гради новим технологијама, а оне доносе нове приходе локалној економији и нова радна мјеста“, поручио је Савановић.

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Из Републичке странке Српске истичу да развој производње и привлачење нових инвестиција треба да буду међу важним економским темама у Републици Српској.

Саша Рађеновић, потпредсједник Републичке странке Српске, нагласио је да Приједор већ има значајне предуслове за даљи индустријски развој.

„Приједор има људе, знање, ресурсе и индустријску традицију. Свако озбиљно улагање које доноси нове технологије, шири производњу и отвара нова радна мјеста важно је за наш град и цијелу регију. Сматрам да политички резултат треба мјерити конкретним стварима – колико је нових радних мјеста створено, колико су повећани производња и извоз и какву корист од тога имају наши грађани“, поручио је Рађеновић.

„Републици Српској потребна је привреда која производи и извози, домаћи добављачи који имају више посла и услови у којима инжењери, техничари и квалификовани радници могу своју будућност градити овдје. Приједор и цијела регија имају људе, знање, ресурсе и индустријску традицију и морамо стварати услове да се ти потенцијали претворе у већу производњу, нова радна мјеста, већи извоз и већа примања. Привреда мора бити испред политике – политика треба да ствара услове да привреда расте, а грађани да осјете резултате тог развоја“, поручио је Славенко Ристић, предсједник Републичке странке Српске.

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Тагови :

Избори 2026

Републичка странка Српске

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