Дервентска десетка у недјељу

Аутор:АТВ редакција
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Дервента ће и ове године бити домаћин спортске манифестације "Дервентска десетка“, која ће бити одржана у недјељу, 27. септембра, са почетком у 14 часова, испред Спортског центра у Дервенти.
Друга "Дервентска десетка" доноси трке на 10 и 5 километара, а организатори очекују учешће тркача из Дервенте, Републике Српске, БиХ и региона. Стазе дужине 10.000 и 5.000 метара имају АИМС сертификат.
Поред главних трка, биће организоване и дјечије трке, у којима ће најмлађи учесници трчати дионице од 50 до 300 метара, у зависности од узраста.
Такмичари ће бити распоређени у четири старосне категорије – до 40, до 50, до 60 и преко 60 година. У тркама на 5 и 10 километара могу учествовати такмичари рођени 2010. године и старији, док су за млађе предвиђене дјечије трке.
Пријаве за трку врше се онлајн до 14. септембра у 23 часа и 59 минута, док ће бити омогућене и пријаве на дан трке, 27. септембра, до 13 часова.
Пријаве за трку: Искључиво он-лајн на веб страници на ОВОМ ЛИНКУ.
Стартни бројеви биће доступни за преузимање испред Спортског центра од 10 часова до почетка такмичења.
Организатори су обезбиједили стартне пакете, мјерење времена, освјежење током и након трке, финишерске медаље, електронске дипломе и поклоне спонзора. Најуспјешнији такмичари биће награђени пехарима, медаљама, дипломама, мајицама и поклон пакетима.
Цијена пуног стартног пакета је 50 марака до 10. септембра, док је основни пакет, без мајице, 30 марака. Након 10. септембра цијене су 60, односно 40 марака.
Све додатне инфрмације од организатора на +387 65 686 784 Далибор и маејл: ak.derventa@gmail.com i togderventa@gmail.com.
Организатори друге "Дервентске десетке“ су Туристичка организација града Дервента и Атлетски клуб "Дервента“, уз подршку Градске управе.
Циљ манифестације је промоција спорта, здравих животних навика и Дервенте као мјеста које окупља љубитеље спорта и рекреације.
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