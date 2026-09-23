Љето нам се враћа, метеоролог открио када тачно

Аутор:АТВ редакција
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Метеоролог Недељко Тодоровић је за "Курир" телевизију је истакао да ће послије промјењивог времена услиједити стабилнији период који би требало да потраје најмање шест дана, а почетком октобра очекује се ново отопљење.
Током октобра прогнозира се смјена неколико дана стабилног и умјереног времена са краћим периодима освјежења, док би се први рани мраз у нижим предјелима могао појавити већ средином мјесеца.
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"Метеоролошки смо у јесен ушли још почетком септембра, иако се лијепо вријеме продужило и подсјећало на љето. Данашњи дан је најсвјежији од почетка сезоне, јутрос је у планинским предјелима било и приземног мраза прије наоблачења, док се током поподнева и ноћи на вишим планинама очекује краткотрајно провејавање снијега.
Данашње наоблачење локалног је карактера и доноси малу количину падавина, док већ сутра можемо очекивати топлије вријеме.
"До краја седмице максималне температуре у нижим предјелима биће благо испод просјека, углавном између 18 и 23 степена. Данашње наоблачење је локалног карактера и доноси малу количину падавина. Већ у четвртак очекујемо топлије вријеме за неколико степени, док нас у петак поново очекује слична ситуација као данас, више облака и мјестимично слаба киша. На југу земље могућ је и краћи пљусак праћен грмљавином. За викенд стиже благо захлађење у односу на четвртак, али неће бити хладно као данас", рекао је метеоролог.
Како је истакао Тодоровић за викенд слиједи ново, али блаже захлађење у односу на данашње температуре.
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"Од недјеље, 27. септембра, па све до првих дана октобра очекује нас поново топлији период. За наступање Михољског љета постоји јасан критеријум: потребно је да имамо најмање три узастопна дана без падавина, са температурама бар два степена изнад вишегодишњег просјека за то доба године", каже он, преноси "Курир".
Ипак, метеоролошке прогнозе имају ограничену поузданост када се посматра дужи период. За планирање активности које зависе од временских прилика, Тодоровић наводи да се поуздана прогноза углавном може дати пет до седам дана унапријед, у зависности од стабилности временске ситуације.
"Када је ријеч о поузданости метеоролошких прогноза за планирање дјелатности које зависе од временских прилика, поуздани можемо бити за период од пет до седам дана унапријед, у зависности од тога да ли је ситуација стабилна или промјењива. Свако прогнозирање на дужи рок губи на поузданост", рекао је Тодоровић.
Сличан временски образац могао би да се настави и током наредног мјесеца. Очекује се смена стабилних и умјереније топлих периода са краћим захлађењима.
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"Сличан метеоролошки тренд наставиће се и током октобра. То подразумијева смјену стабилних и хладнијих периода: имаћемо по четири, пет или шест дана стабилног и умјерено топлог времена са више сунца, иза којих слиједи тродневно захлађење, налик овом тренутном. Такав ритам очекује нас током цијелог мјесеца", каже Тодоровић.
Октобар би могао да нам донесе да пар дана стабилног и умјерено топлог времена.
"Свакако, крајем септембра и почетком октобра задржаће се стабилнији период од бар шест узастопних дана. Пролазна захлађења током октобра може пратити киша, али се очекују скромније количине падавина, након чега брзо долази до разведравања".
Због тога би већ средином октобра у нижим предјелима могао да се јави и први рани мраз, што је изузетно важан податак за пољопривреднике који још увијек нису завршили бербу својих култура.
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Први рани мраз може да донесе проблеме уколико се не заврши берба осјетљивих култура.
"То се прије свега односи на осјетљивије пољопривредне културе попут паприке и парадајза, чије плодове треба сачувати на вријеме. Све у свему, октобар пред нама биће у границама уобичајених просјека за то доба године. Не треба очекивати дуготрајне сушне периоде. Иако Михољско љето понекад умије да потраје и по 10 до 15 дана, то се дешава рјеђе", објашњава метеоролог.
"Знатно је чешћи сценарио, какав очекујемо и ове године - да се топлији таласи јављају из два или три наврата по неколико дана, испрекидани краткотрајним освјежењима. У суштини, то је уобичајен ритам за нашу климу и не очекујем већа изненађења. За сада се не види никаква значајна промјена у виду доласка озбиљнијег облачног система који би донио дуготрајну кишу", додао је.
Према прогнозама метеоролога, за сада још увијек нема зиме.
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"У нижим предјелима не. Прошле године смо, имали екстрем када је на Копаонику пало више од пола метра снијега, али то су ретке појаве. Све су то обиљежја наше климе - наредних дана очекује нас смјена сунца и облака, а потом благо Михољско љето крајем септембра и у прва два-три дана октобра. Што се тиче снијега у нижим предјелима, њега још нема ни на видику, далеко смо од тога", закључио је Тодоровић.
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