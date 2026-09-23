Осигурање РС расте, али нови ризици траже више капитала и другачији приступ

Аутор:АТВ редакција
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Тржиште осигурања Републике Српске стабилно расте, са просјечном стопом раста од око осам одсто, али његово здравље не може се мјерити само растом премије. Истовремено, осигуравачи се суочавају са новим ризицима, од климатских промјена и инфлације штета до електричних аутомобила, који траже нове моделе процјене и управљања ризицима.
"Тржиште осигурања Републике Српске тренутно карактерише стабилан раст, са просјечном стопом раста од око осам одсто. Међутим, раст премије сам по себи није довољан показатељ развијености и дугорочне стабилности тржишта“, каже Драженка Јањанин, директорка Агенције за осигурање Републике Српске.
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Према њеним ријечима, одржив развој тржишта подразумијева одговарајућу капитализованост друштава, квалитетне техничке резерве, одговарајућу структуру портфеља и способност осигуравача да одговоре на нове и растуће ризике.
"Зато је, када говоримо о будућности тржишта осигурања, важније посматрати његову укупну одрживост него само раст обима премије. Циљ треба да буде стабилан и одржив раст тржишта, који ће истовремено јачати повјерење осигураника и отпорност друштава за осигурање“, наводи Јањанин.
Приоритет Агенције је очување стабилног и сигурног тржишта, уз континуирано унапређење регулаторног оквира, посебно у припреми друштава за будуће захтјеве засноване првенствено на принципима Солвентности 2.
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Јањанин сматра да је тренутно важније јачати отпорност друштава него првенствено мијењати регулаторни концепт, уз подсјећање да је једна од кључних улога Агенције заштита интереса потрошача.
"Регулаторни оквир може бити добро постављен, а процеси формално успостављени, али ако друштво нема довољно капитала и финансијске снаге да апсорбује ризике и одговори на промјене које долазе, ни најбољи процеси сами по себи нису довољна заштита“, каже Јањанин.
Друштва, према њеној оцјени, постају свјесна неминовности концептуалних регулаторних промјена, али покушавају добити на времену како би се што боље припремила.
"То је донекле и разумљиво, јер ће нови регулаторни захтјеви захтијевати значајна прилагођавања у пословању и додатне финансијске и кадровске капацитете“, наводи Јањанин.
Аутоосигурање и даље има доминантну позицију на тржишту, али се и овај сегмент суочава са промјенама, посебно због све већег удјела електричних аутомобила.
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Синиша Куртеш, члан Удружења друштава за осигурање Републике Српске, наводи да осигуравачи у Републици Српској и региону још немају довољно искуства са процјеном ризика код електричних возила.
„Данас се осигуравајућа друштва суочавају између осталога са два нова изазова: свјесни смо да електрични аутомобили узимају све више удјела на тржишту, а с друге стране осигуравајућа друштва ни овдје ни у региону немају искуства како и на који начин формирати премијске стопе код каско осигурања, али и обрадити штете код аутоодговорности и каско осигурања“, каже Куртеш.
Истовремено, простор за развој других врста осигурања постоји, посебно животног и имовинског. Јањанин наводи да су за њихов снажнији развој потребне већа финансијска писменост и свијест грађана, али и производи који одговарају стварним потребама становништва и привреде.
Климатске промјене додатно мијењају ризике које осигуравачи морају да преузимају.
"Свједоци смо климатских промјена које нас доводе у стање да имамо све чешће појаве штетних догађаја, поплаве, суше, суперћелијске олује, град и слично. Због тога морамо, како бисмо обезбиједили адекватну заштиту свим осигураницима, размишљати да овај проблем ријешимо на националном нивоу, тј. на нивоу Републике Српске, гдје би била укључена сва друштва за осигурање, али и реосигурање са искуством у тој области“, наводи Куртеш.
Јањанин међу највећим ризицима за сектор, уз климатске промјене, издваја инфлацију штета и сајбер пријетње.
„Сектор осигурања данас се суочава са новом реалношћу у којој инфлација штета, сајбер пријетње и све учесталије климатске катастрофе диктирају правила игре“, каже Јањанин.
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Због тога друштва морају проактивно препознавати ризике и јачати људске и финансијске капацитете, док Агенција спремност друштава прати кроз континуирано праћење солвентности, унапређење регулаторног оквира и провођење стрес-тестова.
О стању на тржишту осигурања, иновацијама и дигитализацији, као и ризицима и новим производима говориће се и на петој конференцији Дани осигурања Републике Српске (ДОРС 2026) која се одржава 7. и 8. октобра у Бањој Луци.
Јањанин значај ДОРС-а види у окупљању регулатора, осигуравача и других учесника тржишта, док Куртеш истиче да су претходни Дани осигурања већ били мјесто за покретање конкретних иницијатива.
„У том смислу, ДОРС је веома значајан јер на једном мјесту окупља струку, регулатора и друге учеснике на тржишту осигурања. То је прилика да размијенимо искуства, отворимо важна питања и сагледамо нове идеје и правце развоја тржишта осигурања“, каже Јањанин.
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Куртеш наводи да су захваљујући ДОРС-у покренути кључни процеси у измјенама закона и подзаконских аката, а који се првенствено односе на уређивање најдоминантнијег осигурања у Републици Српској, осигурања од аутоодговорности.
Од пете конференције ДОРС очекује наставак такве праксе и покретање нових иницијатива које би могле одговорити на изазове са којима се тржиште суочава.
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