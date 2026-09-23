Logo

Осигурање РС расте, али нови ризици траже више капитала и другачији приступ

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
23.09.2026 16:16

Коментари:

0
Осигурање
Фото: Pexels/Photo by Mikhail Nilov

Тржиште осигурања Републике Српске стабилно расте, са просјечном стопом раста од око осам одсто, али његово здравље не може се мјерити само растом премије. Истовремено, осигуравачи се суочавају са новим ризицима, од климатских промјена и инфлације штета до електричних аутомобила, који траже нове моделе процјене и управљања ризицима.

"Тржиште осигурања Републике Српске тренутно карактерише стабилан раст, са просјечном стопом раста од око осам одсто. Међутим, раст премије сам по себи није довољан показатељ развијености и дугорочне стабилности тржишта“, каже Драженка Јањанин, директорка Агенције за осигурање Републике Српске.

Доктор

Здравље

Изненада вас је заболио један тестис: Не чекајте сутра, одмах код доктора

Према њеним ријечима, одржив развој тржишта подразумијева одговарајућу капитализованост друштава, квалитетне техничке резерве, одговарајућу структуру портфеља и способност осигуравача да одговоре на нове и растуће ризике.

"Зато је, када говоримо о будућности тржишта осигурања, важније посматрати његову укупну одрживост него само раст обима премије. Циљ треба да буде стабилан и одржив раст тржишта, који ће истовремено јачати повјерење осигураника и отпорност друштава за осигурање“, наводи Јањанин.

Капитал и регулаторне промјене

Приоритет Агенције је очување стабилног и сигурног тржишта, уз континуирано унапређење регулаторног оквира, посебно у припреми друштава за будуће захтјеве засноване првенствено на принципима Солвентности 2.

ilu-bolnica-srčani udar-28082025

Здравље

Свакодневне навике које могу изазваи срчани удар: Обратите пажњу

Јањанин сматра да је тренутно важније јачати отпорност друштава него првенствено мијењати регулаторни концепт, уз подсјећање да је једна од кључних улога Агенције заштита интереса потрошача.

"Регулаторни оквир може бити добро постављен, а процеси формално успостављени, али ако друштво нема довољно капитала и финансијске снаге да апсорбује ризике и одговори на промјене које долазе, ни најбољи процеси сами по себи нису довољна заштита“, каже Јањанин.

Друштва, према њеној оцјени, постају свјесна неминовности концептуалних регулаторних промјена, али покушавају добити на времену како би се што боље припремила.

"То је донекле и разумљиво, јер ће нови регулаторни захтјеви захтијевати значајна прилагођавања у пословању и додатне финансијске и кадровске капацитете“, наводи Јањанин.

Аутоосигурање пред новим изазовима

Аутоосигурање и даље има доминантну позицију на тржишту, али се и овај сегмент суочава са промјенама, посебно због све већег удјела електричних аутомобила.

Милорад Додик

Република Српска

Додик са дјецом из Србије: Нема љепшег осјећаја него видјети колико су чврсте везе нашег народа

Синиша Куртеш, члан Удружења друштава за осигурање Републике Српске, наводи да осигуравачи у Републици Српској и региону још немају довољно искуства са процјеном ризика код електричних возила.

„Данас се осигуравајућа друштва суочавају између осталога са два нова изазова: свјесни смо да електрични аутомобили узимају све више удјела на тржишту, а с друге стране осигуравајућа друштва ни овдје ни у региону немају искуства како и на који начин формирати премијске стопе код каско осигурања, али и обрадити штете код аутоодговорности и каско осигурања“, каже Куртеш.

Истовремено, простор за развој других врста осигурања постоји, посебно животног и имовинског. Јањанин наводи да су за њихов снажнији развој потребне већа финансијска писменост и свијест грађана, али и производи који одговарају стварним потребама становништва и привреде.

Климатски ризици све важнији

Климатске промјене додатно мијењају ризике које осигуравачи морају да преузимају.

"Свједоци смо климатских промјена које нас доводе у стање да имамо све чешће појаве штетних догађаја, поплаве, суше, суперћелијске олује, град и слично. Због тога морамо, како бисмо обезбиједили адекватну заштиту свим осигураницима, размишљати да овај проблем ријешимо на националном нивоу, тј. на нивоу Републике Српске, гдје би била укључена сва друштва за осигурање, али и реосигурање са искуством у тој области“, наводи Куртеш.

Јањанин међу највећим ризицима за сектор, уз климатске промјене, издваја инфлацију штета и сајбер пријетње.

„Сектор осигурања данас се суочава са новом реалношћу у којој инфлација штета, сајбер пријетње и све учесталије климатске катастрофе диктирају правила игре“, каже Јањанин.

Конго Ебола

Свијет

Број заражених еболом достигао 7.700

Због тога друштва морају проактивно препознавати ризике и јачати људске и финансијске капацитете, док Агенција спремност друштава прати кроз континуирано праћење солвентности, унапређење регулаторног оквира и провођење стрес-тестова.

ДОРС као мјесто за промјене

О стању на тржишту осигурања, иновацијама и дигитализацији, као и ризицима и новим производима говориће се и на петој конференцији Дани осигурања Републике Српске (ДОРС 2026) која се одржава 7. и 8. октобра у Бањој Луци.

Јањанин значај ДОРС-а види у окупљању регулатора, осигуравача и других учесника тржишта, док Куртеш истиче да су претходни Дани осигурања већ били мјесто за покретање конкретних иницијатива.

„У том смислу, ДОРС је веома значајан јер на једном мјесту окупља струку, регулатора и друге учеснике на тржишту осигурања. То је прилика да размијенимо искуства, отворимо важна питања и сагледамо нове идеје и правце развоја тржишта осигурања“, каже Јањанин.

Жељка Цвијановић и Мајкл Волц

Република Српска

Цвијановић са Волцом у Њујорку: Када знате да сте на правом путу - не постоји тежак посао

Куртеш наводи да су захваљујући ДОРС-у покренути кључни процеси у измјенама закона и подзаконских аката, а који се првенствено односе на уређивање најдоминантнијег осигурања у Републици Српској, осигурања од аутоодговорности.

Од пете конференције ДОРС очекује наставак такве праксе и покретање нових иницијатива које би могле одговорити на изазове са којима се тржиште суочава.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Осигурање

Коментари (0)

Више из рубрике

Гужве на граници са Хрватском

Друштво

Траже ново одгађање ЕЕС система: Шта то значи за наше грађане

1 ч

0
беба

Друштво

У Републици Српској рођене 33 бебе

9 ч

0
Камионџије из БиХ

Друштво

Виза "Д": Почиње пријем захтјева за издавање једногодишње дозволе за професионалне возаче

9 ч

0
Задивљујућа фреска Исуса Христа у величанственој куполи Храма Светог Саве у Београду.

Друштво

Данас славимо Свете мученице Минодору, Митродору и Нимфодору: Једну ствар треба строго избјегавати

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

10

Центар дана, 23.09.2026.

17

06

Удар на џепове: Колико у Бањалуци коштају зимске гуме и монтажа

17

04

Аутомобилом ударио у зграду и завршио у дневној соби: Има повријеђених

16

53

Ово су најбоље зимске гуме за ову сезону: Неки познати модели разочарали, погледајте ко је подбацио

16

52

Срна улетјела у бензинску пумпу - ВИДЕО

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима