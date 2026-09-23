Данас славимо Свете мученице Минодору, Митродору и Нимфодору: Једну ствар треба строго избјегавати

Аутор:АТВ редакција
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Свете мученице Минодора, Митродора и Нимфодора, односно њихов дан, у календару Српске православне цркве означен је црним словом, а обиљежава се 23. септембра.
Свете мученице Минодора, Митродора и Нимфодора биле су три рођене сестре из Витиније. Васпитаване у духу хришћанском, повукле су се из града у пустињу, желећи да се у потпуности посвете Богу и приближе му се кроз молитве и пост.
Убрзо њима почеше да доводе болесне ради лијечења и постадоше надалеко познате по својим исцелитељским моћима. Кад је за то чуо кнет Фонтон, наредио је војницима да их доведу на суд. Међутим, предање каже да је њихово лице, иако испосничко, красила нека посебна љепота, озарена унутрашњим миром и благошћу Божијом, па кнез оста затечен кад их доведоше.
Ласкао им је, обећавао да ће их водити цару који ће их удати за његове велможе, да ће живот провести у богатству и изобиљу, али оне одлучно све одбише. То је наљутило кнеза који наложи војницима да најприје баце на муке Минодору, а да њене сестре затворе у тамницу. Послије љутих мучења викне кнез израњаваној и крвавој Минодори:
На то света мученица одговори:
"Зар не видиш, ништа друго и не чиним, него сву себе приносим на жртву Богу мојему?"
Кад издахну у мукама Минодора, кнез изведе и друге двије сестре, постави их крај њеног мртвог тијела, па их поче наговарати да се одрекну Христа, међутим, Митродора и Нимфодора осташе при својој намјери да за Христа ако треба и живот дају. Фонтон их потом уби, али у том тренутку, како предање каже, удари гром из ведрог неба и на месту уби кнеза и све његове војнике.
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Хришћани чесно сахранише тела светих Божјих мученица. Страдање сестара се према предању догодило између 305. и 311. године, у време Максимијана Галерија.
У народу живи вјеровање да данас треба бити благ са својим ближњима и да треба избјегавати свађе, а са непријатељима закопати ратне секире.
Пронађите смирење у свом срцу и мјесто за праштање. Према вјеровању, данас се ваља у цркви помолити за здравље породице у сјећање на сестре које су лијечиле болесне и убоге, а нису једна другу напустиле ни у најстрашнијим мукама. Наши стари су такође вјеровали да ако данас буде грмљавине треба избјегавати излажење напоље, преноси Телеграф.
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