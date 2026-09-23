У Европу авионима стигла маларија

Аутор:АТВ редакција
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У Франкфурту је од маларије преминула и трећа особа, након чега је градска здравствена служба у четврти Шванхајм подијелила 5.000 летака. Становници су путем њих информисани о симптомима ове тропске болести, првенствено о повишеној температури и дрхтавици. Здравствена служба савјетује и заштиту мрежама на прозорима, спрејевима против комараца и одјећом дугих рукава.
Посљедња жртва преминула је 17. септембра. Два дана раније, 15. септембра, пријављена су два случаја заразе у Шванхајму, четврти која се налази око пет километара од аеродрома, а један од тих пацијената накнадно је преминуо. Нико од њих није боравио у подручјима у којима је маларија уобичајена, нити је био запослен на аеродрому, преноси њемачки „Франкфуртер рундшау“ (Frankfurter Rundschau).
Тим случајевима претходила је зараза шесторо запослених на аеродрому у јулу, од којих је двоје преминуло.
Према „Билду“ (Bild), надлежне службе претпостављају да је болест у Шванхајму пренио заражени комарац који је у Франкфурт стигао авионом. Иако франкфуртска здравствена служба тренутно процјењује да је ризик од нових зараза низак, могућност појаве нових случајева није искључена.
Маларију преносе заражени комарци, а од убода до појаве првих симптома најчешће може проћи између седам и 30 дана, у зависности од узрочника, а понекад и дуже. Осим повишене температуре и дрхтавице, симптоми могу укључивати главобољу, болове у зглобовима и изражену слабост.
Здравствене службе наглашавају важност раног препознавања болести, јер правовремена дијагноза знатно повећава изгледе за успјешно лијечење.
Један запослени у здравственој служби појаснио је високу стопу смртности. Навео је да се у Њемачкој, за разлику од Африке, код повишене температуре обично не посумња одмах на маларију.
Тај проблем, додао је, посебно је изражен код такозване „аеродромске маларије“, која се јавља код особа које нису путовале у ризична подручја нити раде на аеродрому.
Из компаније Фрапорт (Fraport), која управља франкфуртским аеродромом, саопштили су да су сви запослени од августа детаљно информисани о ситуацији. Савјетовано им је да у случају симптома, попут повишене температуре, изненадне главобоље и болова у зглобовима, одмах потраже љекарску помоћ.
Из компаније поручују да њихове медицинске службе пажљиво прате ситуацију и да су у сталном контакту са градским властима. У околини аеродрома постављене су и замке за комарце, а уловљени инсекти шаљу се на анализу у Институт за тропску медицину у Антверпену ради утврђивања њихове врсте и поријекла.
Портпарол Луфтханзе (Lufthansa) изјавио је да компанија тренутно не спроводи циљано запрашивање кабина авиона инсектицидима. Појаснио је да за такозвану дезинсекцију „нема изричитих упутстава њемачких власти“.
„Билд“ је разговарао и са становницима Шванхајма, гдје су посљедњи случајеви изазвали велико интересовање. Саговорници листа углавном кажу да нису забринути, иако се о маларији посљедњих дана интензивно разговара.
Фризерка Есра Сербест рекла је да су становници чули за случајеве и да се о њима разговара у насељу и са клијентима. Додала је да међу људима ипак не примјећује страх, јер се маларија, ако се довољно рано препозна, може успјешно лијечити.
Здравствена служба града Франкфурта за све додатне информације отворила је телефонску линију за грађане на броју 069/212-30030.
(Индекс)
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