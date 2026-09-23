Ужас у нигеријском затвору: Најмање 37 затвореника умрло у претрпаној ћелији, нису имали ни капи воде

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 37 особа преминуло је у стравичним условима у нигеријском граду Мини након што је више од 50 притвореника збијено у минијатурну затворску ћелију без воде и адекватне вентилације, на екстремно високим температурама.
Трагедија, која је изазвала масовне протесте и гњев јавности у држави Нигер, догодила се у притворском центру Нигеријског корпуса безбједности и цивилне заштите (НСЦДЦ). Између 50 и 60 локалних рудара збијено је у малу просторију.
Преживјели описују нехумане услове у којима су провели више од 24 часа. При спољној температури већој од 25 степени Целзијуса, влажност ваздуха у ћелији прешла је 90 одсто, што је онемогућило природно хлађење тијела и довело до масовног топлотног удара и дехидрације.
„Никада у животу нисам осјетио такву врућину. Када бисмо се додирнули, изгледало је као да гори ватра. Један од нас се онесвијестио и почели смо куцати на врата и тражити воду. Стражар је само погледао и поново закључао врата. Тада су људи почели умирати један за другим“, испричао је за Би-Би-Си преживјели Усман Мухамад.
Како су сати пролазили, очајни притвореници су у борби за живот почели пити сопствени урин и скупљати зној с тијела како би се навлажили.
„Викали смо и говорили им да људи умиру. У једном тренутку припадник обезбјеђења је дошао до врата, а када смо му рекли да људи умиру, одговорио је да то није његов проблем“, посвједочио је други преживјели, Адаму Исах.
Након што су врата коначно отворена у четвртак ујутро, стражаре су дочекали стравични призори беживотних тијела нагомиланих у ћелији.
Ухапшени притвореници били су локални рудари који траже племените метале, а које власти оптужују за илегални рад. Након масовне смрти, савезне власти су првобитно покушале оправдати трагикомичном тврдњом да је у ћелији избила епидемија дифтерије, што је изазвало бијес породица и нападе на јавне објекте.
Након притиска јавности, 24 припадника НСЦДЦ-а, укључујући и суспендованог локалног команданта Суберуа Анивијеа, притворена су и налазе се под истрагом.
„Ово нису муве, ово су били људи. Како ово може проћи без казне?“, поручио је гувернер државе Нигер Умару Баго.
Федерални министар унутрашњих послова Олубунми Туњи-Оџо формирао је десеточлану комисију која има рок од двије седмице да заврши истрагу, уз обећање да нико, без обзира на функцију и чин, неће бити заштићен од кривичног гоњења, преноси Кликс.
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