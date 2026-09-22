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Тропска олуја прешла у ураган пете категорије: Удари вјетра до 266 километара на час

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22.09.2026 22:56

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Облачно вријеме и олуја
Фото: Pexels

Тропска олуја код југозападне обале Мексика у протеклих више од 24 часа добила је на снази и прешла је у ураган пете категорије, пише британски дневник "Гардијан".

Ураган "Поло" праћен је ударима вјетра брзине од 266 километара на час. Централни дио олује налази се на око 346 километара јужно од приобалног града Зихуатенехо у мексичкој држави Гереро.

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"Поло" је јуче био класификован као тропска олуја брзине испод 120 километара на час.

Брз и изненадан раст указује на појаву такозваног супер Ел Ниња, временског феномена за који се очекује да ће бити најекстремнији до сада.

Метеоролошке службе из Националног центра за урагане у Мајамију саопштиле су да Мексико, највјероватније, неће бити директно захваћен, али упозоравају на даље јачање олује коју ће пратити поплаве и клизишта.

Временски феномен "Ел Нињо" настаје када топлота океана на истоку и у централном дијелу Пацифика те близу екватора буде већа од уобичајене.

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Метеоролози истичу да ова појава изазива јаке ударе вјетра и друге услове за развој олуја у басену Атлантика.

(Срна)

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Тагови :

Ураган

Мексико

Олуја

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