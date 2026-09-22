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Кристина тражи младожењу одређеног презимена: Иза свега стоји луда прича

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22.09.2026 23:02

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Кристина тражи младожењу одређеног презимена: Иза свега стоји луда прича
Фото: Pexells

На друштвеним мрежама осванула је једна од најнеобичнијих прича у посљедње вријеме под називом “Хитно се тражи младожења презимена Стипић”, а иза цијеле објаве стоји Кристина Стипић.

Како сама потврђује, оглас је у потпуности истинит, а настао је као резултат исцрпљујућих судских рочишта којима се не назире крај.

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У својој несвакидашњој објави Кристина је написала:

"Тражи се слободан мушкарац презимена Стипић, пожељно пунољетан и спреман на један врло кратак, али административно изузетно важан брак. Зашто? Ја сам самохрана мајка која је већ три године у кривичном поступку због којег не могу да добијем потврду да се против мене не води поступак. А без те потврде не могу да промијеним презиме и вратим своје дјевојачко презиме Стипић".

Административни апсурд: Удаја може, али дјевојачко презиме - не!

Кристина даље објашњава сву апсурдност ситуације у којој се нашла:

"Могу да се удам, могу да промијеним презиме, могу и да се разведем, али да вратим своје дјевојачко презиме — не могу, јер ми за то треба потврда коју не могу да добијем. Зато тражим Стипића добровољца или 'мушкетира'".

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План је, како наводи, сасвим једноставан и без икаквих компликација:

"Упознамо се, објасним човјеку да је ово чиста административна лудост, одемо до матичара, узмем презиме Стипић, сачекамо неколико дана, разведемо се и коначно могу да наставим да живим под својим презименом. Романтика није услов. Љубав није обавезна. Хемија није потребна. Пожељно је само разумијевање бирократије. И наравно, без предбрачног уговора ништа - хвала Богу, научила сам то на сопственој кожи".

Кафа, ручак и прича за унуке

Кристина наглашава да ово није потрага за љубављу живота, већ очајнички покушај једне жене да врати сопствено презиме. За потенцијалног младожењу припремила је и "накнаду": вјечно административно поштовање, кафу, ручак и причу за унуке у коју нико неће повјеровати.

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Такође, понудила се да у потпуности покрије све трошкове вјенчања код матичара, као и самог развода.

"Ако познајете неког Стипића спремног на најбизарнију свадбу, јавите се!“, поручује Кристина у својој духовитој објашњењу.

Њена објава одмах је покренула лавину реакција на мрежи. Жене су јој у коментарима масовно пожељеле срећу, а многе су се и саме укључиле у потрагу за слободним Стипићем како би јој помогле.

Неки се чак надају да би из цијеле ове бизарне ситуације на крају могла да се изроди и права љубав, чиме би прича добила савршен филмски епилог.

(Задарски лист)

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Тагови :

вјенчање

презиме

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