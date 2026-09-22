Кристина тражи младожењу одређеног презимена: Иза свега стоји луда прича

Аутор:АТВ редакција
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На друштвеним мрежама осванула је једна од најнеобичнијих прича у посљедње вријеме под називом “Хитно се тражи младожења презимена Стипић”, а иза цијеле објаве стоји Кристина Стипић.
Како сама потврђује, оглас је у потпуности истинит, а настао је као резултат исцрпљујућих судских рочишта којима се не назире крај.
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У својој несвакидашњој објави Кристина је написала:
"Тражи се слободан мушкарац презимена Стипић, пожељно пунољетан и спреман на један врло кратак, али административно изузетно важан брак. Зашто? Ја сам самохрана мајка која је већ три године у кривичном поступку због којег не могу да добијем потврду да се против мене не води поступак. А без те потврде не могу да промијеним презиме и вратим своје дјевојачко презиме Стипић".
Кристина даље објашњава сву апсурдност ситуације у којој се нашла:
"Могу да се удам, могу да промијеним презиме, могу и да се разведем, али да вратим своје дјевојачко презиме — не могу, јер ми за то треба потврда коју не могу да добијем. Зато тражим Стипића добровољца или 'мушкетира'".
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План је, како наводи, сасвим једноставан и без икаквих компликација:
"Упознамо се, објасним човјеку да је ово чиста административна лудост, одемо до матичара, узмем презиме Стипић, сачекамо неколико дана, разведемо се и коначно могу да наставим да живим под својим презименом. Романтика није услов. Љубав није обавезна. Хемија није потребна. Пожељно је само разумијевање бирократије. И наравно, без предбрачног уговора ништа - хвала Богу, научила сам то на сопственој кожи".
Кристина наглашава да ово није потрага за љубављу живота, већ очајнички покушај једне жене да врати сопствено презиме. За потенцијалног младожењу припремила је и "накнаду": вјечно административно поштовање, кафу, ручак и причу за унуке у коју нико неће повјеровати.
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Такође, понудила се да у потпуности покрије све трошкове вјенчања код матичара, као и самог развода.
"Ако познајете неког Стипића спремног на најбизарнију свадбу, јавите се!“, поручује Кристина у својој духовитој објашњењу.
Њена објава одмах је покренула лавину реакција на мрежи. Жене су јој у коментарима масовно пожељеле срећу, а многе су се и саме укључиле у потрагу за слободним Стипићем како би јој помогле.
Неки се чак надају да би из цијеле ове бизарне ситуације на крају могла да се изроди и права љубав, чиме би прича добила савршен филмски епилог.
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