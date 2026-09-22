Logo

Хороскоп открива какав је ваш колега на послу

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 22:34

Коментари:

0
Дјевојка у бијелој мајици сједи испред лаптопа и држи се за главу.
Фото: Pexels.com

На послу проводимо велики дио дана, па није необично да се међу колегама сусрећу људи потпуно различитих карактера и навика.

Док једни воле да преузму иницијативу и одмах приону на задатак, други ће прије тога све добро испланирати и размислити о сваком детаљу.

Астрологија сваком хороскопском знаку приписује одређене особине, а неке од њих, према астролошким тумачењима, могу се препознати и у понашању на радном мјесту.

Ован

Ован је колега који ријетко чека да неко други направи први корак. Енергичан је, директан и воли преузети иницијативу.

Када се појави проблем, често ће први предложити рјешење. Понекад може бити нестрпљив према споријем темпу рада, али његова енергија може покренути цијели тим.

Бик

Бик је поуздан колега на којег се можете ослонити када треба нешто довршити. Воли стабилност, јасне задатке и добро познату рутину.

Не одушевљавају га нагле промјене, али када преузме посао, најчешће ће га стрпљиво привести крају.

Близанци

Близанци су друштвени, комуникативни и увијек имају неку нову идеју.

Лако прелазе са једног задатка на други и добро се сналазе у ситуацијама које захтијевају комуникацију.

Са њима на послу ријетко када недостаје тема за разговор, иако им рутина брзо може постати досадна.

Рак

Рак је колега који примјећује како се осјећају људи око њега. Важни су му добри односи у тиму и угодна атмосфера на радном мјесту.

Често ће понудити помоћ колеги којем је потребна, а посебно цијени осјећај међусобног повјерења.

Лав

Лав воли када се његов труд примијети. Самоувјерен је, креативан и често се природно намеће као особа која ће преузети одговорност.

У тиму може бити мотивирајући и великодушан колега, посебно када осјети да се његов допринос цијени.

Д‌јевица

Д‌јевица ће вјеројатно примијетити детаљ који су сви остали превид‌јели. Организована је, прецизна и воли када су ствари направљене како треба.

На њу се можете ослонити када треба провјерити документ, организовати задатке или пронаћи погрешку у посљедњи тренутак.

Вага

Вага настоји одржати добре односе међу колегама. Не воли непотребне сукобе и често ће покушати пронаћи рјешење које одговара свима.

Као колега може бити одличан посредник када се мишљења у тиму разиђу.

Шкорпија

Шкорпија је фокусирана и не одустаје лако од онога што је наумила. Не мора увијек бити најгласнија у канцеларији, али пажљиво прати што се догађа око ње.

Када добије важан задатак, може му приступити веома предано и темељито.

Стријелац

Стријелац уноси дозу опуштености у радну атмосферу. Воли слободу, нове идеје и разноликост, а тешко подноси осјећај да је стално ограничен правилима.

Са њим је често занимљиво сарађивати, посебно на пројектима који остављају простора за креативност.

Јарац

Јарац посао схвата озбиљно и воли имати јасан циљ. Одговоран је, организован и спреман уложити труд како би остварио оно шта је зацртао.

Колеге га често могу доживјети као особу којој се могу обратити када треба нешто одрадити без пуно драматизовања.

Водолија

Водолија размишља на свој начин и често долази са идејама које другима у почетку можда не би пале на памет.

Не воли превише крута правила и најбоље функционише када има простора за самосталност.

Као колега може бити извор занимљивих рјешења и другачијег погледа на проблем.

Рибе

Рибе су интуитивне и емпатичне па лако примјећују атмосферу у тиму.

Важно им је да се осјећају угодно међу колегама, а често су спремне помоћи када неко запне, преноси Индекс.

Креативност им је једна од јачих страна, посебно када посао допушта нешто више слободе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Хороскоп 2026

астрологија

Астролози

звијезде

Коментари (0)

Више из рубрике

Како куће у Скандинавији остају топле на -30: 'Топлотне батерије' су кључне

Занимљивости

Како куће у Скандинавији остају топле на -30: 'Топлотне батерије' су кључне

1 ч

0
Поглед на манастир Острог, уграђен у стijену, који приказује његову јединствену архитектуру.

Занимљивости

Шта се налазило на мјесту манастира Острог прије његове изградње?

3 ч

0
Пун Мјесец

Занимљивости

Стиже најопаснији пун Мјесец у години: Овај знак ће бити највише на удару

5 ч

0
Новац

Занимљивости

Новац се лијепи за ова 4 знака до 25. септембра, један има посебну срећу

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Кристина тражи младожењу одређеног презимена: Иза свега стоји луда прича

22

58

Готово 70 година иза истог шанка: Ана и са 101 годином ради

22

56

Тропска олуја прешла у ураган пете категорије: Удари вјетра до 266 километара на час

22

51

Трагедија: Откривен идентитет дјевојака страдалих у БиХ

22

48

Бивши припадник ОВК ухапшен у Сјеверној Македонији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима