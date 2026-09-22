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Бивши припадник ОВК ухапшен у Сјеверној Македонији

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22.09.2026 22:48

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Фото: Pexels

Бивши припадник тзв. Ослободилачке војске Косова (ОВК) Фадиљ Пушколи ухапшен је у уторак увече у Сјеверној Македонији на основу потјернице коју су издале српске власти.

У објави на његовом Фејсбук профилу наводи се да је Пушколи ухапшен на граничном прелазу Блаце–Ђенерал Јанковић због тога што је био припадник тзв. ОВК.

"Захтијевам да институције Републике Косово одмах предузму све неопходне мјере за поступање у овом случају и заштиту мојих права", наводи се у његовој објави.

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Прије двије године, још један бивши припадник тзв. ОВК, Блерим Рамадан, ухапшен је у Сјеверној Македонији по потјерници Србије. Пуштен је уз кауцију.

Током данашњег дана, бивши припадник тзв. ОВК Бајрами Бајрами, који је прошлог мјесеца ухапшен у Хрватској по потјерници Србије, пуштен је на слободу.

(Телеграф/Коха)

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Тагови :

хапшење

ОВК

Сјеверна Македонија

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