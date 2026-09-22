Пронађена олупина хеликоптера у којем су страдали пјевач и бизнисмен

Аутор:АТВ редакција
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Олупина хеликоптера у којем се налазио пјевач Рик, а који је нестао у планинском подручју Санта Катарине, пронађена је данас у области Санта Барбаре, на подручју општине Урубиси.
Према наводима Ватрогасне службе, пронађено је пет тијела.
Ватрогасна служба савезне државе Санта Катарина потврдила је смрт пјевача Рика, члана дуа Рик енд Ренер, у паду хеликоптера који је нестао у планинском подручју Санта Катарине, на подручју општине Урубици.
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Олупина хеликоптера пронађена је у уторак ујутру 22. На мјесту несреће пронађено је пет особа без знакова живота. Служба је потврдила идентитет пјевача, бизнисмена Бруна Авелара и сниматељ Паула Соареш.
Према саопштењу компаније која је власник летјелице, међу погинулима су такође били пилот Антонио и копилот Леополдо.
Потрага ватрогасаца трајала је током цијеле ноћи и у њој су учествовали хеликоптер Арцањо 03, из којег је уочена олупина, око 40 ватрогасаца, два пса за потрагу и спасавање, више од 10 возила, као и дронови са термалним системом за идентификацију.
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Према наводима ватрогасне службе, почиње извлачење жртава, како би форензичари могли да обаве увиђај и вјештачење.
Ко је био Рик Соло
Рик Соло имао је 59. година и иза себе је оставио шесторо дјеце. До прошле недјеље наступао је широм земље заједно са својим музичким партнером.
Осим што је био пјевач, Рик је био и аутор великих хитова које су снимали други музички дуети.
Рик, чије је право име Гералдо Антонио де Карваљо, почео је да сарађује са Ренером Реисом 1986. године, а први албум заједно објавили су 1991. године. Током каријере овај дуо продао је више од 10 милиона албума, а наступали су у просјеку на око 150 концерата годишње.
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Бруно Авелар, 41-годишњи бизнисмен, говорник и инфлуенсер, у Бразилу је познат као стручњак за умрежавање и повезивање људи из пословног свијета.
Отац двоје дјеце из Белоризонтеа, главног града бразилске савезне државе Минас Жераис, према доступним информацијама радио је и у Великој Британији, Португалу и Шпанији, а једно вријеме је са породицом живио и у Сједињеним Америчким Државама.
Према наводима локалних медија, Авелар је званични водитељ хуманитарних аукција Института Нејмар Жуниор, а са бразилским фудбалером Нејмаром има близак однос.
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