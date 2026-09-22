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Ако планирате свадбу провјерите ове датуме: Наши стари су вјеровали да тада не треба ступати у брак

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22.09.2026 22:33

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Вјенчаница млада вјенчање
Фото: Nika Zhorzholiani/Pexels

У српском народу постоје периоди током године када се свадбе традиционално не праве, а највећи дио тих обичаја везан је за црквене постове и велике празнике.

Некада су породице пажљиво гледале у црквени календар прије него што би заказале вјенчање, јер се сматрало да постоје дани који нису погодни за велика славља.

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Током постова нема свадби

Према традицији, вјенчања се не заказују током четири велика поста – Васкршњег, Петровског, Госпојинског и Божићног поста.

Пост је вријеме молитве, уздржавања и духовне припреме, због чега се велика весеља не уклапају у његов карактер.

Посебно су се избјегавали и дани строгог поста, попут Усјековања главе Светог Јована Крститеља и Крстовдана.

Свадбе се, према старим обичајима, нису организовале ни у појединим периодима око великих празника, као ни током Бијеле недјеље пред почетак Великог поста.

Да ли такав датум заиста доноси несрећу?

Вјеровање да брак склопљен одређеног датума може донијети „лошу срећу“ дио је народне традиције, а не црквеног учења.

Са друге стране, правило да се црквена вјенчања не обављају током одређених постова и празничних дана повезано је са православном праксом.

Сат

Свијет

У овим државама је укинуто помјерање сата

Зато парови који планирају вјенчање у цркви треба унапријед да се посавјетују са свештеником и провјере да ли је жељени датум погодан.

(Курир)

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Тагови :

вјенчање

Љубав

обичаји

традиција

народно вјеровање

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