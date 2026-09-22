Ако планирате свадбу провјерите ове датуме: Наши стари су вјеровали да тада не треба ступати у брак

Аутор:АТВ редакција
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У српском народу постоје периоди током године када се свадбе традиционално не праве, а највећи дио тих обичаја везан је за црквене постове и велике празнике.
Некада су породице пажљиво гледале у црквени календар прије него што би заказале вјенчање, јер се сматрало да постоје дани који нису погодни за велика славља.
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Према традицији, вјенчања се не заказују током четири велика поста – Васкршњег, Петровског, Госпојинског и Божићног поста.
Пост је вријеме молитве, уздржавања и духовне припреме, због чега се велика весеља не уклапају у његов карактер.
Посебно су се избјегавали и дани строгог поста, попут Усјековања главе Светог Јована Крститеља и Крстовдана.
Свадбе се, према старим обичајима, нису организовале ни у појединим периодима око великих празника, као ни током Бијеле недјеље пред почетак Великог поста.
Вјеровање да брак склопљен одређеног датума може донијети „лошу срећу“ дио је народне традиције, а не црквеног учења.
Са друге стране, правило да се црквена вјенчања не обављају током одређених постова и празничних дана повезано је са православном праксом.
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У овим државама је укинуто помјерање сата
Зато парови који планирају вјенчање у цркви треба унапријед да се посавјетују са свештеником и провјере да ли је жељени датум погодан.
(Курир)
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