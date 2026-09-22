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У овим државама је укинуто помјерање сата

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22.09.2026 21:52

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сат часовник аларм
Фото: Pexel/ Negative Space

Док се ми припремамо за ново помјерање казаљки 25. октобра 2026. године, када ће се у 3 сата ујутру часовници вратити један сат уназад, у једном дијелу Канаде ове јесени до тога неће доћи.

Британска Колумбија укинула је сезонско помјерање сата и прешла на јединствено вријеме током цијеле године.

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Становници ове канадске провинције посљедњи пут су помјерили сатове 8. марта 2026. године, када су казаљке помјерене један сат унапријед. Тада је почела транзиција на цјелогодишње пацифичко вријеме, а из покрајинске владе потврђено је да је то било посљедње сезонско помјерање сата.

То значи да се 1. новембра 2026. године, када би према досадашњем систему сат требало вратити један сат уназад, то више неће догодити. Британска Колумбија од тада остаје на времену УТЦ-7 током цијеле године.

Влада Британске Колумбије је 17. септембра додатно потврдила да је промјена спроведена и представила нову ознаку за цјелогодишње пацифичко вријеме – ПЦТ (Пацифиц Тиме). Циљ је да се елиминишу промјене времена два пута годишње и уведе стабилнији распоред за грађане, компаније и институције.

Одлука није донијета преко ноћи. Покрајина је још 2019. године спровела јавне консултације у којима је учествовало више од 223.000 људи, а 93 одсто учесника подржало је цјелогодишње љетно рачунање времена.

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Ипак, важно је нагласити да се ова одлука не односи на цијелу Канаду, већ на Британску Колумбију. У појединим дијеловима провинције, посебно на југоистоку, постоје локална правила која остају на снази, па ће нека подручја и даље мијењати вријеме у складу са режимом сусједне Алберте.

Љетно рачунање времена у 2026. години завршава се у недјељу, 25. октобра, када се казаљке у 3.00 враћају на 2.00. Тиме почиње зимско рачунање времена, које ће трајати до посљедње недјеље марта 2027. године.

Британска Колумбија наводи да би укидање сезонског помјерања сата требало да донесе стабилније дневне рутине, мање промјена у распоредима и више дневне свјетлости током зимских вечери.

Ко је још у свијету рекао "не" помјерању времена?

Британска Колумбија није једина која је одлучила да се одрекне помјерања казаљки. Бројне земље широм свијета већ годинама не мијењају вријеме два пута годишње, док су неке од њих ту праксу претходно користиле, па је касније укинуле.

Међу државама које данас не примјењују љетне рачунање времена су Кина, Јапан, Индија, Русија, Турска, Исланд, Аргентина и Јужна Африка, као и велики број земаља Африке, Азије и Блиског истока.

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Неке земље су одлуку о укидању донијеле релативно скоро. Иран је посљедњу промјену сата имао 2022. године, док су Јордан и Сирија исте године такође одустали од сезонског помјерања. Парагвај је укинуо промјену времена 2024. године, а Русија је то учинила још 2014. године.

Турска је од 2016. године остала на сталном љетном времену, док је Казахстан међу земљама које данас током цијеле године користе исто вријеме.

Ипак, промјена времена је и даље уобичајена у великом дијелу Европе. Србија, заједно са већином европских држава, и 2026. године наставља да помјера сат два пута годишње.

(Б92)

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Тагови :

Канада

помјерање сата

Британска Колумбија

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