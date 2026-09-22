Трагедија: Откривен идентитет дјевојака страдалих у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Сарајево је завијено у црно након тешке саобраћајне несреће која се прексиноћ догодила у мјесту Брадина, на магистралном путу М-17, а у којој су живот изгубиле двије младе дјевојке, Анида Медар и Наила Захировић.
Несрећа се догодила око 23.45 сати када је "голф", којим је управљао Армин Бајровић (2006.) са Илиџе, из за сада неутврђених разлога слетио с коловоза у провалију.
Возач је у несрећи задобио тешке тјелесне повреде, док су двије дјевојке, упркос напорима да им се помогне, подлегле повредама, преноси Аваз.
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Тешко је повријеђена и дјевојка Низара, која је, према досад доступним информацијама, задобила повреде кичме.
Тачне околности несреће, укључујући узрок због којег је аутомобил изгубио контролу и слетио у провалију, биће познате након завршетка истраге.
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