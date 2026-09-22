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Трагедија: Откривен идентитет дјевојака страдалих у БиХ

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22.09.2026 22:51

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Дјевојке страдале у несрећи у БиХ
Фото: Приватна архива

Сарајево је завијено у црно након тешке саобраћајне несреће која се прексиноћ догодила у мјесту Брадина, на магистралном путу М-17, а у којој су живот изгубиле двије младе дјевојке, Анида Медар и Наила Захировић.

Несрећа се догодила око 23.45 сати када је "голф", којим је управљао Армин Бајровић (2006.) са Илиџе, из за сада неутврђених разлога слетио с коловоза у провалију.

Возач је у несрећи задобио тешке тјелесне повреде, док су двије дјевојке, упркос напорима да им се помогне, подлегле повредама, преноси Аваз.

Hapšenje, lisice

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Тешко је повријеђена и дјевојка Низара, која је, према досад доступним информацијама, задобила повреде кичме.

Тачне околности несреће, укључујући узрок због којег је аутомобил изгубио контролу и слетио у провалију, биће познате након завршетка истраге.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Сарајево

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