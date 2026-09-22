Покушао украсти 22 чоколаде из продавнице: Ухваћен на дјелу

Аутор:АТВ редакција
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У центру Сарајева, у једној продавници, забиљежен је покушај крађе чак 22 Милка чоколаде.
Према информацијама портала Црна-Хроника, мушкарац је покушао изнијети чоколаде из продавнице без плаћања, али је ухваћен на дјелу.
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Након што је његов покушај откривен, мушкарац је морао вратити свих 22 чоколаде које је покушао однијети.
За сада није познато да ли је случај пријављен полицији.
Видео покушаја крађе у продавници у центру Сарајева погледајте у наставку.
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