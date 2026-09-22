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Покушао украсти 22 чоколаде из продавнице: Ухваћен на дјелу

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22.09.2026 16:59

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Мушкарац покушао украсти 22 чоколаде из продавнице у центру Сарајева.
Фото: Црна-Хроника

У центру Сарајева, у једној продавници, забиљежен је покушај крађе чак 22 Милка чоколаде.

Према информацијама портала Црна-Хроника, мушкарац је покушао изнијети чоколаде из продавнице без плаћања, али је ухваћен на дјелу.

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Након што је његов покушај откривен, мушкарац је морао вратити свих 22 чоколаде које је покушао однијети.

За сада није познато да ли је случај пријављен полицији.

Видео покушаја крађе у продавници у центру Сарајева погледајте у наставку.

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Тагови :

Сарајево

Чоколада

Покушај крађе

Продавница

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