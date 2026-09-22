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Трамп: Америка се вратила и иде јој боље него икада

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22.09.2026 16:54

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Предсједник Уједињених нација Доналд Трамп говорио је током 81. седнице Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација у уторак, 22. септембра 2026.
Фото: AP Photo/Seth Wenig / Tanjug

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је данас пред Генералном скупштином Уједињених нација да су се Сједињене Америчке Државе "вратиле" и да су снажније него икада раније.

"Завиде нам на економији, војска је најмоћнија на свијету, технологија је најбоља, и водимо у готово свим областима. Наше гориво напаја планету. Нашој земљи иде боље него икада, будућност је свјетла", рекао је Трамп у свом говору на Генералној дебати у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН.

Према његовим ријечима, више Американаца је данас запослено него икада, а сиромаштво међу грађанима САД, укључујући Афроамериканце и Хиспаноамериканце, је на историјском минимуму.

"Моја администрација ради на свим непотребним прописима. Снизили смо порезе и више имамо инвестиција него било која земља у историји", рекао је Трамп.

Генерална дебата Скупштине УН-а

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Он је изјавио да "не вјерује у то да се проблемима треба дозволити да се погоршају", пошто их је тада само теже ријешити.

"Дакле, док су други само причали, ја сам дјеловао. Док су други говорили о миру, ја сам га остварио. Док су други занемаривали пријетње, ја сам им се супротставио. Док су други говорили о храбрости, Америка ју је показала. Док су други обећавали снагу, ја сам је искористио да учиним Америку најмоћнијом земљом на свијету. У сарадњи са многим нацијама присутним у овој сали, рјешавамо деценијске, тешко рјешиве изазове и окончавамо послове који су годинама стајали недовршени. И то радимо успјешно", истакао је Трамп.

У Њујорку је почела генерална дебата у оквиру 81. засједања Генералне скупштине УН која ће окупити готово 130 свјетских лидера.

(ТАНЈУГ)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

Генерална скупштина УН

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