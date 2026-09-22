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Из куће тјерају мир и новац: На ова 3 мјеста никада не треба држати со

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22.09.2026 17:26

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Крупни план сланикa и биберникa са бундевом на дрвеном столу.
Фото: Sophia Martin/Pexels

Со ће дуже остати сува и квалитетна ако је не држите поред врата, уз шпорет или на осунчаној прозорској дасци.

Ако желите да вам со што дуже остане сува и квалитетна, важно је и гдје је чувате.

Иако се у народним вјеровањима појединим мјестима приписују посебна значења, постоје и сасвим практични разлози због којих одређене локације у кухињи нису добар избор.

1. Поред улазних врата

Народно вјеровање: Праг се у традиционалним вјеровањима сматра границом између дома и спољног свијета. Вјеровало се да со остављена близу улаза може да "упије" негативну енергију људи који улазе у кућу и тако донесе немир и несугласице.

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Практичан разлог: Улазни дио дома изложенији је прашини и прљавштини која се уноси споља. Ту су често присутне и промијене температуре и влажности, што није идеално мјесто за чување намирница.

2. Тик уз шпорет

Народно вјеровање: Со се традиционално сматрала намирницом са заштитном симболиком, па се вјеровало да близина ватре може да умањи њена својства.

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Практичан разлог: Током кувања око шпорета се ствара пара и повећава влажност ваздуха. Со лако упија влагу, због чега може да се стврдне и претвори у грудвице. Ако желите да вам буде при руци, у близини шпорета држите мању количину у затвореном сланику, док већу залиху чувајте на сувом мјесту.

3. На осунчаној прозорској дасци

Народно вјеровање: У традиционалним обичајима прозор изложен директном сунцу није се сматрао добрим мјестом за со. Вјеровало се да сунчева свјетлост може да умањи њена заштитна својства.

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Практичан разлог: На прозорској дасци температура може значајно да варира, посебно током топлијих дана. Ако је посуда отворена, со је додатно изложена прашини и нечистоћама из ваздуха.

Гдје је најбоље чувати со?

Најпрактичније је да со држите у затвореном кухињском ормарићу, даље од судопера, шпорета и других извора топлоте и влаге.

Најбоље је користити суву посуду од стакла, керамике или пластике са поклопцем који добро затвара.

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Тако ћете спријечити да со упија влагу и непријатне мирисе из околине и помоћи јој да остане растресита и спремна за употребу.

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