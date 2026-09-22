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Мајка подводила кћерке од 5 и 9 година за 50 евра: Ево колику казну је добила

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22.09.2026 17:59

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Дјевојчица у бијелој хаљини плеше
Фото: Pexels/Marina Ryazantseva

Суд у шпанској провинцији Алмерији осудио је жену на 47 година затвора због сексуалног искориштавања и подвођења своје двије кћерке од 5 и 9 година.

Како се наводи, њихова мајка је организовала сусрете дјевојчица са непознатим мушкарцима ради стицања новчане користи, пренио је Каденасер.

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Пресудом је изречена казна затвора од 18 година за два кривична дјела сексуалног искориштавања, а још 29 година казне придодато је због њене улоге саучесника у два случаја сексуалног напада, с обзиром на то да је суд узео у обзир изузетну рањивост дјевојчица и злоупотребу моћи од стране мајке.

Пресуда није правоснажна и мајка на њу може да уложи жалбу.

Како је утврђено, догађаји су се одиграли између 2021. и 2022. године, а током тог периода, оптужена је организовала сусрете између малољетних кћерки и неидентификованих мушкараца како би оне обављале различите сексуалне радње у замјену за новац.

Према исказима прикупљеним током поступка, жртве су више пута биле изложене таквим ситуацијама, па чак и групним нападима.

Поред тога, у пресуди се наводи да се плаћање редовно вршило новчаницама од 50 евра.

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Суд је, међутим, ослободио оптужби жену која је у то вријеме била партнерка осуђене. Након разматрања доказа, суд је утврдио да не постоје докази о њеној умијешаности нити да је учествовала у поменутим сусретима.

Исказ старије кћерке био је одлучујући приликом одређивања казне, а судије су оцијениле њену изјаву као кохерентну, вјеродостојну и досљедну током читавог поступка.

Случај је покренут у мају 2023. године, када је партнерка оца дјевојчица поднијела пријаву након што је сазнала за злостављање.

Поред тога, овај исказ је поткријепљен извјештајима педијатара који су лијечили дјевојчице, као и анализом фондације Маргинс анд Линкс.

У својим закључцима, психолози су потврдили да су дјевојчице показивале симптоме који у потпуности одговарају посљедицама претрпљеног сексуалног насиља.

Иако изречене казне затвора укупно износе 47 година, Кривични законик у овом случају одређује максималну ефективну казну затвора од 20 година.

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Поред тога, жени су трајно одузета родитељска права над њеним кћеркама.

Пресуда укључује и десет година условне слободе и мјеру забране приласка и комуникације са дјевојчицама у трајању од 35 година.

Окривљена такође мора да плати новчану казну и исплати одштету свакој од малољетних кћерки у износу од 60.000 евра.

(Танјуг)

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Тагови :

Шпанија

мајка

пресуда

подвођење дјеце

Дјевојчица

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