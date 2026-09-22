Logo

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 18:13

Коментари:

2
Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање
Фото: Pexel/Kevin Ku

На Икс профилу "BotFinders" најављено је да ће вечерас бити објављено њихово прво истраживање о раду координисаних ботовских мрежа у Републици Српској.

Један од медија који је добио ову најаву је и АТВ, а на профилу се наводи је њихов први пројекат посвећен изборима у Босни и Херцеговини.

Како кажу, досадашњом анализом идентификоване су организоване и координисане мреже налога које активно дјелују на простору Српске.

"Наш први пројекат: Избори у Босни и Херцеговини. Наша анализа је идентификовала координисане бот мреже које дјелују у Републици Српској. Вечерас објављујемо прва сазнања", пише у објави на поменутом профилу.

"Пратите мрежу. Пронађите ботове“, уз коју су директно таговани и означени профили неколико водећих медија из Републике Српске, међу којима је и АТВ.

У сљедећој објави су истакли да ће разоткрити мреже "које се крију иза буке".

"Четири истраживања. Три платформе. Један по један скуп података", кажу и додају да ће у првој објави бити објављени налази истраживања на Мета платформама.

"Пажљиво пратите", закључили су.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ботови

хакери

избори

Избори 2026

Коментари (2)

Више из рубрике

Саво Минић

Република Српска

Минић: Гарантујемо још јачу Српску

37 мин

1
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Народ у Трнову зна како се брани и чува Република Српска

52 мин

0
Премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорад Додик данас су у Трнову посјетили православну Цркву Светог Георгија. Мјесни парох Његослав Јелисић предочио је и детаље из историјата храма, те Минићу уручио икону, а Додику гусле са грбом Републике Српске.

Република Српска

Минић и Додик посјетили Цркву Светог Георгија у Трнову

1 ч

1
Предизборна трибина СНСД-а у Фочи, на којој су представљени кандидати ове странке за предстојеће изборе.

Република Српска

Минић: Сваки глас за мене и Жељку је глас за Додика и Републику Српску

1 ч

4

  • Најновије

  • Најчитаније

18

27

На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

18

20

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

18

13

Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

18

12

Изаберите најудобније штикле у радњи помоћу овог трика

18

03

Једу се у мањим количина: Ово јесење воће чисти цријева попут метле

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима