Раскринкавају се ботови у Српској: Вечерас прво истраживање

Аутор:АТВ редакција
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На Икс профилу "BotFinders" најављено је да ће вечерас бити објављено њихово прво истраживање о раду координисаних ботовских мрежа у Републици Српској.
Један од медија који је добио ову најаву је и АТВ, а на профилу се наводи је њихов први пројекат посвећен изборима у Босни и Херцеговини.
Како кажу, досадашњом анализом идентификоване су организоване и координисане мреже налога које активно дјелују на простору Српске.
Our first project: Elections in Bosnia and Herzegovina. 🇧🇦— BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026
Our analysis has identified coordinated bot networks operating in Republika Srpska.
Tonight, we publish the first findings.@RTRSvijesti @AtvBanjaluka @Srpska_info @BanjalukaNet
Follow the network. Find the bots. 🤖
"Наш први пројекат: Избори у Босни и Херцеговини. Наша анализа је идентификовала координисане бот мреже које дјелују у Републици Српској. Вечерас објављујемо прва сазнања", пише у објави на поменутом профилу.
"Пратите мрежу. Пронађите ботове“, уз коју су директно таговани и означени профили неколико водећих медија из Републике Српске, међу којима је и АТВ.
У сљедећој објави су истакли да ће разоткрити мреже "које се крију иза буке".
"Четири истраживања. Три платформе. Један по један скуп података", кажу и додају да ће у првој објави бити објављени налази истраживања на Мета платформама.
"Пажљиво пратите", закључили су.
🔎 Something coordinated is hiding in plain sight.— BotFinders (@BotFinders) September 22, 2026
Tonight, we start showing the networks behind the noise.
Four investigations. Three platforms. One dataset at a time.
First findings in one hour: Meta.
Watch closely. 🤖 pic.twitter.com/0IU7bb5Abm
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