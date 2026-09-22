Logo

Трамп потписао споразум са Гренландом и Данском

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
22.09.2026 18:51

Коментари:

0
Трамп потписао споразум са Данском и Гренландом
Фото: Tanjug/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је данас споразум са Данском и Гренландом с циљем јачања безбједности Арктика и Сјеверног Атлантика.

Потписивање споразума обављено је на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку.

Трамп је током обраћања Генералној скупштини УН дао врло мало детаља о споразуму.

Горан Максимовић

Србија

Нови детаљи несреће у којој је погинуо пјевач Горан Максимовић

"Одмах ћемо кренути у процес развоја великог војног присуства на адекватним локацијама, укључујући градњу двије велике базе", нагласио је Трамп.

Посланици данског парламента одобрили су прошле године нацрт закона којим се омогућава градња америчких база на територији Данске.

Заплијењена дрога Србија

Србија

На граничном прелазу заплијењено 17.5 килограма кокаина

Тиме је проширен споразум постигнут са претходном америчком администрацијом којим су амерички војници добили шири приступ ваздушним базама у тој скандинавској држави.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Гренланд

Данска

Коментари (0)

Више из рубрике

Туча на аеродрому

Свијет

Језива туча на аеродрому: Снимак погледали милиони људи

3 ч

0
Дјевојчица у бијелој хаљини плеше

Свијет

Мајка подводила кћерке од 5 и 9 година за 50 евра: Ево колику казну је добила

3 ч

1
Предсједник Уједињених нација Доналд Трамп говорио је током 81. седнице Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација у уторак, 22. септембра 2026.

Свијет

Трамп: Америка се вратила и иде јој боље него икада

4 ч

0
Ф-16 Фајтинг Фалкон

Свијет

Срушио се амерички борбени авион у Њемачкој

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

21

Трамп подржава забрану извоза дизела

21

15

Угасили расвјету током скупа СНСД-а у Бањалуци, окупљени упалили лампе и остали до краја

21

14

Додик: Док смо заједно и окупљени око Српске, нико нас не може поколебати

21

10

Шта утиче на нередовност менструације код жена?

21

09

УЖИВО: Битно, 22.09.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима