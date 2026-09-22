Трамп потписао споразум са Гренландом и Данском

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп потписао је данас споразум са Данском и Гренландом с циљем јачања безбједности Арктика и Сјеверног Атлантика.
Потписивање споразума обављено је на маргинама Генералне скупштине УН у Њујорку.
Трамп је током обраћања Генералној скупштини УН дао врло мало детаља о споразуму.
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"Одмах ћемо кренути у процес развоја великог војног присуства на адекватним локацијама, укључујући градњу двије велике базе", нагласио је Трамп.
Посланици данског парламента одобрили су прошле године нацрт закона којим се омогућава градња америчких база на територији Данске.
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Тиме је проширен споразум постигнут са претходном америчком администрацијом којим су амерички војници добили шири приступ ваздушним базама у тој скандинавској држави.
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