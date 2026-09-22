Поступак није ни почео: Спортска Гимназија још увијек само на папиру

Аутор:Милица Марјановић
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Град тврди да је елаборат припремљен, Министарство просвјете и културе га није добило. Град се Министарству обратио још 2023. године, али су сви каснији дописи, према одговору Министарства, остали испод нивоа званичне иницијативе.
"Министарство је, дакле, у сваком наведеном случају одговорило на обраћања Града и указало на законски оквир, процедуру и документацију коју је потребно доставити. До данас, међутим, није запримљена званична иницијатива Града за оснивање нове школе, нити елаборат о оправданости оснивања, због чега поступак оснивања Спортске гимназије није формално покренут", саопштено је из Министарство просвјете и културе Републике Српске.
Градоначелник најављује опремање и предају кључева.
"Знате колико је мене брига шта они кажу, ми ћемо спортску гимназију народе направити, ми ћемо је направити ми ћемо је опремити и ми ћемо кључеве предати ја се надам будућем бољем министарству које ће знати да цијене оно што ми радимо у граду", рекао је Драшко Станивуковић, градоначелник Бањалуке.
Идеја градоначелника је да школу смјести у Соколски дом - у који град још није ушао.
"Посљедња судска одлука која је донесена у овом предмету је пресуда Окружног привредног суда у Бањој Луци од 26.08.2026.године, којом је тужбени захтјев Града Бања Лука усвојен у цијелости. Овим тужбеним захтјевом тражено је утврђење права својине и посједа у корист Града Бања Лука на објекту и земљишту Соколског дома. Надлежни суд још увијек није доставио обавјештење о томе да ли је против наведене пресуде изјављена жалба, односно да ли је иста правоснажна", саопштено је из Правобранилаштва Републике Српске.
Додатну правну неизвјесност представљају два управна спора која је у вези са земљиштем покренуло Соколско друштво. Чекајући Јустицију, поново је отворено питање да ли је овакав модел школе уопште одржив. Није довољан само простор. Школи требају и ученици, наставни кадар, прилагођен план и програм.
"Нереално је да буде самостална установа и овако имамо довољан број ученика, ево спортисти који желе да буду економисти, грађевинци, архитекте, да иду у медицинску школу а жели да буде то послије бављења спорта, ко гарантује неком да ће бити професионални спортиста", рекао је Љубан Бајић, актив директора средњих школа Републике Српске.
"Ја нешто нисам примијетила неко велико интересовање, пазите, имате у Београду Спортску гимназију које има једно или два одјељења а Београд је ипак град са 2 милиона становника а ми смо град са 200.000 хиљада", рекао је Живка Бачински, директор ЈУ ''Гимназија Бањалука''.
Скупштина града прије више од двије године одобрила је реализацију пројекта и кредит од око 1,46 милиона марака за реконструкцију и адаптацију Соколског дома. Радови до данас нису почели, а раније је најављено да ће први ученици у школу кренути у школској 2024/25. години
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