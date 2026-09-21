Logo

Евакуишу Тржни центар Делта у Бањалуци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 15:21

Коментари:

1
Евакуишу Тржни центар Делта у Бањалуци
Фото: ATV

У тржном центру (ТЦ) Делта у Бањалуци у току је евакуација, потврдили су данас, у понедјељак, 21. септембра, радници овог ТЦ.

"Наводно је ријеч о пожару, али нисам сигуран. Само су нам рекли да изађемо", рекао је један радник.

Тачан разлог, евакуације, међутим, за сада није познат. У овим моментима и запослени и купци излазе испред тржног центра.

Из полиције су за "Независне новине" потврдили да им овај догађај није пријављен.

"Гледао сам неку одјећу и само су ми раднице одједном рекле да морам изаћи. Напустио сам 'Делту', а видио сам да то раде и други људи", каже овај Бањалучанин.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Делта Бањалука

евакуација

пожар

Коментари (1)

Више из рубрике

Градска управа Бањалука је извршни орган Града Бањалука који спроводи одлуке Скупштине града и обавља послове од значаја за функционисање локалне заједнице. Надлежна је за области попут урбанизма, комуналних послова, образовања, социјалне заштите, културе, спорта и локалног економског развоја.

Бања Лука

"Град онемогућава отварање вртића у Пискавици"

4 ч

0
Електрични трамвај и аутобус Бањалука саобраћај рупе на путу

Бања Лука

"Кућа се гради од темеља, а не од крова": Трамваји из будућности на улице из прошлости

7 ч

4
У Бањалуци је данас служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције Центра јавне безбједности Бањалука.

Бања Лука

У Бањалуци служен парастос за погинуле борце Посебних јединица полиције

8 ч

0
Млади Бањалучанин је овог јутра кренуо на несвакидашње путовање

Бања Лука

Бањалучанин кренуо бициклом до Хиландара: 1.300 километара за дјецу обољелу од малигних болести

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

51

Народно вјеровање на Малу Госпојину: Погледајте у небо и сазнајте каква нас зима чека

17

42

"Плашим се за њену безбједност": Атина у сузама, Јелена открила шта је задесило њену кћерку

17

37

Мушкарац (30) прешао преко дупле пуне линије и забио се у аутомобил: Преминуо на лицу мјеста

17

32

Упућен приједлог: Забрана друштвених мрежа за дјецу млађу од 13 година

17

28

Амир Пашић Фаћо пуштен на слободу након предложених мјера забране

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима