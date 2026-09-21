Евакуишу Тржни центар Делта у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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У тржном центру (ТЦ) Делта у Бањалуци у току је евакуација, потврдили су данас, у понедјељак, 21. септембра, радници овог ТЦ.
"Наводно је ријеч о пожару, али нисам сигуран. Само су нам рекли да изађемо", рекао је један радник.
Тачан разлог, евакуације, међутим, за сада није познат. У овим моментима и запослени и купци излазе испред тржног центра.
Из полиције су за "Независне новине" потврдили да им овај догађај није пријављен.
"Гледао сам неку одјећу и само су ми раднице одједном рекле да морам изаћи. Напустио сам 'Делту', а видио сам да то раде и други људи", каже овај Бањалучанин.
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