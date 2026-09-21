Бањалучанин кренуо бициклом до Хиландара: 1.300 километара за дјецу обољелу од малигних болести

Аутор:Марија Милановић
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Млади Бањалучанин је овог јутра кренуо на несвакидашње путовање.
На овај пут креће бициклом чак до Хиландара, српског православног манастира на Светој Гори Атонској у Грчкој и једног од најзначајнијих духовних и културних центара српског народа.
„Путујем за Хиландар. Радимо хуманитарну бициклистичку вожњу за дјецу обољелу од малигних болести за дјецу из родитељске куће „Искра“. Идеја је потекла овдје из Нове Вароши. Са пријатељима смо причали како можемо да помогнемо тој дјеци и онда сам предложио, могу ја да возим до Хиландара хуманитарну вожњу у дужини од 1.300 километара, да бисмо радили продају километара и сва прикупљена средства иду директно на рачун родитељске куће Искра“, рекао је за АТВ, Светозар Басара, професор физичког васпитања.
Дужина пута, коју Светозар планира прећи кроз седам, до осам дана каже да је захтјевна не само физички већ и психички, али не крије елан и спремност да се запути ка свом циљу.
„Цијелу ноћ нисам спавао од узбуђења и то је за мене један велики чин, а када дођем тамо прво што ћу учинити је свакако помолити се за сву дјецу и за своје ближње, и за њихово здравље“, поручује Светозар.
Светозар је позвао све људе доброг срца да учествују у овој хуманитарној акцији тако што ће донирати средства намијењена за родитељску кућу „Искра“.
Један километар је, како каже 5 КМ, те сви који желе учествовати у овом хуманитарном чину, могу донирати новац те помоћи онима којима је то најпотребније.
Светозара су на овај пут испратили чланови породице, пријатељи и многобројне комшије из мјесне заједнице Нова Варош.
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