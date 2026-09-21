Захлађење на вратима: Хладни фронт доноси јесење температуре, а онда нови преокрет

Аутор:АТВ редакција
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Током дана у регион стиже хладни фронт који ће означити почетак јесењег периода. До викенда нас очекује релативно свјеже и вјетровито вријеме, уз повремену слабу кишу или пљускове.
Према прогнози метеоролога Марка Чубрила, хладни фронт у понедјељак ујутро стиже на сјевер региона, доносећи јак сјеверозападни вјетар, мјестимичну слабу и пролазну кишу и захлађење.
До краја дана фронт би требало да пређе преко цијелог региона. На сјеверу се очекује разведравање, док би на југу понегдје могли бити забиљежени пљускови. Дуваће умјерен до јак сјеверозападни вјетар, а максимална температура кретаће се од 17 до 24 степена Целзијуса.
У уторак ће бити још мало хладније и нестабилније. На истоку региона биће више услова за локалну кишу или пљусак. Сјеверозападни вјетар и даље ће бити умјерен до јак, са јаким ударима, док се дуж Јадрана очекује јака и олујна бура.
Слично вријеме очекује се и у сриједу, уз могућност пролазне кише, највјероватније на сјеверу региона. Ноћи ће бити веома свјеже, са минималним температурама од два до 10 степени, док су на планинама изнад 1.200 метара надморске висине понегдје могући и слаби мразеви.
До викенда ће се задржати релативно свјеже вријеме. У петак би, уз могуће формирање секундарног циклона над Јадраном, могло бити нешто конкретније кише, али је неизвјесно колико би кишни облаци могли продријети на исток.
Од викенда слиједи стабилизација времена. Очекује се суво вријеме, хладне ноћи са температурама од три до 13 степени, док је у удолинама и другим конкавним облицима рељефа на планинама и даље могућ приземни мраз.
Током дана биће сунчано и релативно топло, уз максималне температуре од 19 до 26 степени.
Чубрило наводи да би око 3. октобра могло доћи до новог погоршања времена. Почетком октобра могуће је формирање још једног висинског циклона над подручјем Балтика, који би према региону повукао хладнији ваздух, уз могуће падавине.
Ипак, тај дио прогнозе је, како наводи, изузетно несигуран.
У наредних 10 до 12 дана суша би требало да се настави.
Чубрило напомиње да су наведени подаци и процјене резултат његове обраде и тумачења нумеричких модела, те да се за званичне информације треба пратити прогнозе државних прогностичких завода.
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