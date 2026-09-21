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Си Ђипинг ове седмице у Вашингтону

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21.09.2026 09:40

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Си Ђипинг ове седмице у Вашингтону
Фото: Tanjug / AP / Evan Vucci

Кинески предсједник Си Ђинпинг боравиће од сриједе, 23. септембра, у посјети САД током које се очекује сусрет са америчким предсједником Доналдом Трампом.

Очекује се да ће двојица лидера разговарати о трговини, технологији и другим питањима, при чему ће вјештачка интелигенција вјероватно бити једна од главних тема.

Из кинеског Министарства спољних послова саопштено је да ће Си боравити у посјети до петка, 25. септембра на Трампов позив.

Лист "Саут чајна морнинг пост" пише да ће прва државна посјета Сија од 2015. године, означити његов други сусрет у четири ока ове године са Трампом, те да ће до састанка доћи у вријеме када двије водеће свјетске економије настоје да стабилизују односе оптерећене споровима у областима трговине, технологије и националне безбједности.

Лист подсјећа да су се Си и Трамп посљедњи пут састали у Пекингу у мају, на самиту који је завршен обећањем да ће се градити "конструктивни однос стратешке стабилности".

САД су потврдиле да ће Трамп у сриједу, 23. септембра, лично дочекати Сија у војној бази "Ендрјус", уочи дводневног самита у Вашингтону.

Државна посјета званично почиње церемонијом дочека у Бијелој кући и војном смотром, након чега слиједе званични разговори.

Свечаној вечери у Источној сали касније ће присуствовати водећи амерички пословни лидери, укључујући извршног директора компаније "Тесла" Илона Маска, оснивача "Амазона" Џефа Безоса, шефа "Епла" Тима Кука и извршног директора "Енвидије" Џенсена Хуанга.

Маск, Хуанг и Кук били су међу више од десетак водећих америчких руководилаца који су пратили Трампа током његове државне посјете Кини, од 13. до 15. маја, подсјећа лист, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Си Ђинпинг

Кина

Америка

Вашингтон

посјета

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