Си Ђипинг ове седмице у Вашингтону

Аутор:АТВ редакција
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Кинески предсједник Си Ђинпинг боравиће од сриједе, 23. септембра, у посјети САД током које се очекује сусрет са америчким предсједником Доналдом Трампом.
Очекује се да ће двојица лидера разговарати о трговини, технологији и другим питањима, при чему ће вјештачка интелигенција вјероватно бити једна од главних тема.
Из кинеског Министарства спољних послова саопштено је да ће Си боравити у посјети до петка, 25. септембра на Трампов позив.
Лист "Саут чајна морнинг пост" пише да ће прва државна посјета Сија од 2015. године, означити његов други сусрет у четири ока ове године са Трампом, те да ће до састанка доћи у вријеме када двије водеће свјетске економије настоје да стабилизују односе оптерећене споровима у областима трговине, технологије и националне безбједности.
Лист подсјећа да су се Си и Трамп посљедњи пут састали у Пекингу у мају, на самиту који је завршен обећањем да ће се градити "конструктивни однос стратешке стабилности".
САД су потврдиле да ће Трамп у сриједу, 23. септембра, лично дочекати Сија у војној бази "Ендрјус", уочи дводневног самита у Вашингтону.
Државна посјета званично почиње церемонијом дочека у Бијелој кући и војном смотром, након чега слиједе званични разговори.
Свечаној вечери у Источној сали касније ће присуствовати водећи амерички пословни лидери, укључујући извршног директора компаније "Тесла" Илона Маска, оснивача "Амазона" Џефа Безоса, шефа "Епла" Тима Кука и извршног директора "Енвидије" Џенсена Хуанга.
Маск, Хуанг и Кук били су међу више од десетак водећих америчких руководилаца који су пратили Трампа током његове државне посјете Кини, од 13. до 15. маја, подсјећа лист, преноси Срна.
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