Дебакл какав се не памти: Мерцов ЦДУ није прошао цензус, АфД освојила 38,2 одсто

Аутор:АТВ редакција
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На покрајинским изборима у њемачкој покрајини Мекленбург-Западна Померанија, конзервативна Хришћанско-демократска странка /ЦДУ/ освојила је свега 4,9 одсто гласова, што је најгори изборни резултат у 81-годишњој историји партије и тежак ударац за њеног лидера Фридриха Мерца, показују прелиминарни резултати.
ЦДУ није успио да пређе цензус од пест одсто, чиме је први пут остао без мјеста у неком њемачком покрајинском парламенту, преноси ДПА.
АфД је побиједио са 38,2 одсто гласова, више него двоструко више у односу на 16,7 одсто колико је странка освојила прије пет година. Овим је ова пратија остварила своју другу побједу у само двије седмице.
Социјалдемократе /СПД/ лијевог центра заузеле су друго мјесто са 35,5 одсто.
Странка Љевица завршила је на трећем мјесту са 6,5 одсто, док су Зелени освојили 5,7 одсто и задржали своје мјесто у парламенту.
Популистички Савез Саре Вагенкнехт "за длаку" је остао испод цензуса са 4,8 одсто освојених гласова.
АфД ће имати 32 посланика у новом парламенту који броји 71 мјесто, у поређењу са 29 мјеста за СПД и по пет за Љевицу и Зелене.
У међувремену, у Берлину /који је и град и покрајина/, Љевица је остварила убједљиву побједу са рекордних 25,7 одсто освојених гласова, знатно испред ЦДУ-а који је освојио 18,8 одсто,саопштено је из покрајинске изборне комисије.
АфД је заузео треће мјесто са 16,3 одсто гласова, а слиједе га Зелени са 14,3 одсто и СПД са 12,1 одсто, што је најлошији резултат те странке икада на покрајинским изборима у Берлину, преноси Срна.
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