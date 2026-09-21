Logo

Фицо: Запад тражи повод за војни сукоб са Русијом

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
21.09.2026 08:13

Коментари:

0
Словачки премијер Роберт Фицо присуствује састанку са руским предсједником Владимиром Путином у Великом Кремљовом дворцу у Москви, у суботу, 9. маја 2026. године, током прославе 81. годишњице побједе Совјетског Савеза над нацистичком Њемачком у Другом свјетском рату.
Фото: Tanjug/Ramil Sitdikov/Pool Photo via AP

Запад тражи повод за сукоб са Русијом прикривајући неспособност да ријеши сопствене проблеме, оцијенио је словачки премијер Роберт Фицо.

"Војна реторика Запада и потрага за поводом за војни сукоб са Русијом имају за циљ да прикрију неспособност либералног свијета да се суочи са тако фундаменталним изазовима као што су цијене и снабдијевање енергентима и горивом, као и илегалне миграције", написао је Фицо на "Фејсбуку".

Фицо је напоменуо да неће дозволити да словачке трупе буду увучене у било какав војни сукоб који би изазвала нека чланица НАТО-а.

Предсједник Русије Владимир Путин рекао је раније да НАТО, повећавањем својих војних буџета, подстиче глобалну милитаризацију и трку у наоружању.

Он је оцијенио да је то подстакнуто лажним тврдњама о наводној руској пријетњи – наративима које западне елите користе како би извукле новац од пореских обвезника и оправдале сопствене економске промашаје, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Роберт Фицо

Словачка

Русија

Запад

Коментари (0)

Више из рубрике

Тинејџер планирао терористички напад у Бечу, пуштен на слободу, надзире га 20 полицајаца дневно

Свијет

Тинејџер планирао терористички напад у Бечу, пуштен на слободу, надзире га 20 полицајаца дневно

4 ч

1
Путинова партија убjедљиво води на изборима за Државну думу

Свијет

Путинова партија убjедљиво води на изборима за Државну думу

4 ч

2
Пакистан извео ваздушне нападе на Авганистан, најмање троје мртвих

Свијет

Пакистан извео ваздушне нападе на Авганистан, најмање троје мртвих

4 ч

0
Сукоб због лежаљке завршио трагично: Мушкарац (82) преминуо након масовне тучњаве на грчкој плажи

Свијет

Сукоб због лежаљке завршио трагично: Мушкарац (82) преминуо након масовне тучњаве на грчкој плажи

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

38

Дрво усмртило 88-годишњег Зворничанина

11

38

Касне летови у Шкотској и Сјеверној Ирској

11

33

Додик: Кад год су у Сарајеву имали прилику испољили су непријатељство према нама

11

30

Регионални рекордер: Полиција га пронашла дезорјентисаног, имао 5,3 промила!

11

29

Пекинг и Вашингтон усвојили дијалог о вјештачкој интелигенцији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима