Фицо: Запад тражи повод за војни сукоб са Русијом

Аутор:АТВ редакција
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Запад тражи повод за сукоб са Русијом прикривајући неспособност да ријеши сопствене проблеме, оцијенио је словачки премијер Роберт Фицо.
"Војна реторика Запада и потрага за поводом за војни сукоб са Русијом имају за циљ да прикрију неспособност либералног свијета да се суочи са тако фундаменталним изазовима као што су цијене и снабдијевање енергентима и горивом, као и илегалне миграције", написао је Фицо на "Фејсбуку".
Фицо је напоменуо да неће дозволити да словачке трупе буду увучене у било какав војни сукоб који би изазвала нека чланица НАТО-а.
Предсједник Русије Владимир Путин рекао је раније да НАТО, повећавањем својих војних буџета, подстиче глобалну милитаризацију и трку у наоружању.
Он је оцијенио да је то подстакнуто лажним тврдњама о наводној руској пријетњи – наративима које западне елите користе како би извукле новац од пореских обвезника и оправдале сопствене економске промашаје, преноси Срна.
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