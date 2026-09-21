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Предложен притвор осумњиченима у акцији ”Тренер”

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21.09.2026 09:02

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Предложен притвор осумњиченима у акцији ”Тренер”
Фото: ATV, PU Banjaluka

Окружно јавно тужилаштво Бањалука затражило је одређивање једномјесечног притвора Денису Хаџићу (57), Никши Вучинићу (60) и Едину Церићу (68) који су ухапшени у акцији ”Тренер” због сумње да су се бавили трговином наркотицима.

У тужилаштву наводе да се осумњиченима на терет ставља да су од септембра 2025. до 19. септембра 2026. године на подручју Бањалука неовлаштено ради даље продаје, набављали, куповали, држали, преносили и продавали опојну дрогу марихуану.

”Притвор је предложен због нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће осумњичени поновити кривично дјело”, саопштило је ОЈТ Бањалука.

Акција "Тренер"

О приједлогу за одређивање мјере притвора одлучиваће судија за претходни поступак Окружног суда у Бањалуци.

У акција ”Тренер” бањалучка полиција је открила и заплијенила око четири килограма марихуане, око 55 грама хашиша, више дигиталних вага и мобилних телефона, те око 18.000 КМ. Пронађена је и лабораторија за узгој марихуане и око 30 стабљика индијске конопље.

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Тагови :

акција Тренер

Полиција

Предложен притвор

Притвор

Никша Вучинић

Денис Хаџић

Един Церић

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