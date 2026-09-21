Младићи од 18 и 19 година погинули због ТикТок изазова? "Угасио је свјетла и дао гас"

Аутор:АТВ редакција
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Двојица младића, старости 18 и 19 година, погинула су у тешкој саобраћајној несрећи у румунском округу Прахова. Трагедија се догодила након што је возач, наводно због изазова са ТикТока, угасио свјетла аутомобила током ноћне вожње.
Трећи младић, који је био на задњем сједишту, преживио је са лакшим повредама, пишу румунски медији.
Аутомобил са тројицом младића кретао се путем ДЈ 140 у општини Пучениј Мари. У једној кривини, 18-годишњи возач, који је недавно положио возачки испит, изгубио је контролу над возилом. Аутомобил је слетио с пута и снажно ударио у дрво. Његов 19-годишњи сувозач Михај погинуо је на мјесту несреће. Возач Андреј превезен је у болницу, али је тамо преминуо неколико сати касније.
Једини преживјели путник испричао је полицији шта се догађало у секундама прије судара.
„Кренули смо у парк. Возили смо се и мој пријатељ, онај који је први погинуо, нашалио се да ме уплаши па је рекао да угасимо свјетла... Угасио их је на отприлике двије секунде, онда их је упалио, убрзао, а били смо јако близу кривине. И баш тада, у самој кривини, додао је гас“, испричао је младић. Сматра да је кобна била посљедња реакција возача. „Да није трзнуо волан, улетјели бисмо у кукурузиште и то би било боље. Скренуо је улијево и ударили смо директно у дрво“, рекао је.
Након судара, преживјели је изашао на пут и покушао да заустави аутомобиле у пролазу. Његова мајка каже да су прва два возила само прошла. Тек се трећи аутомобил зауставио, а возач је позвао хитну помоћ. За Михаја и Андреја било је прекасно.
„Мој син је сједио иза возача. Није био везан, мислим да га је сам Бог чувао. Бог је интервенисао“, рекла је мајка преживјелог младића.
Мајка 19-годишњег сувозача скрхана је губитком. „Отишао је да попије сок и никада се није вратио. Био је душа од дјетета. Ваљда га је зато Бог узео, да буде анђео. Био је одличан ученик, јако образован и пристојан“, рекла је.
Очевици потврђују да је брзина била узрок несреће. „Рекли су да је возио 120 километара на сат“, изјавио је један малољетни свједок. Други додаје да је пребрза вожња на тој дионици честа појава. „Возе прилично брзо, једном је прошао поред мене... А овуда јуре и мотоциклисти... И по 150 на сат“, каже.
Становници околних мјеста кажу да страхују од возача који пут користе за трке. „Да је синоћ неко овуда пролазио бициклом, погинуо би на мјесту. И ми бисмо погинули јер стално овуда шетамо“, рекао је један мјештанин.
Полиција је покренула кривични поступак због убиства из нехата како би утврдила све околности несреће. Подаци за прошлу годину показују да је на румунским путевима живот изгубило готово 1.300 људи, док је више од 3.000 особа тешко повријеђено, пише Индекс.
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