Најбоља њемачка тенисерка проживљава пакао: Добија пријетње кладионичара, уходе је по хотелима

Аутор:АТВ редакција
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Ева Лис, 23-годишња тенисерка и тренутно најбоље рангирана њемачка играчица, проживљава најбоље тренутке своје професионалне каријере, али истовремено и пакао у приватном животу због своје нагле популарности.
Својим одличним играма пробила се међу 40 најбољих тенисерки свијета, али њен успон прати и изузетно мрачна страна популарности.
Двадесетчетворогодишња Нијемица свакодневно се суочава с бруталним интернетским злостављањем, пријетњама смрћу и ухођењем у стварном животу, а главни кривци за то су најчешће фрустрирани кладионичари.
Лис је одлучила прекинути ћутање, упркос савјетима ПР стручњака да игнорише нападе. Открила је да увреде иду до крајности, укључујући пријетње силовањем и смрћу, које су усмјерене не само на њу, већ и на њену мајку.
„Добијам хиљаде порука мржње директно на Инстаграму након сваког пораза. Многи ми шаљу износе које су изгубили на кладионици и траже да им вратим новац. То је потпуно болесно“, изјавила је њемачка тенисерка, додајући да би о мржњи с којом се сусреће могла написати књиге.
Нажалост, проблем се с друштвених мрежа прелио и у стварни свијет, претворивши се у озбиљну безбједносну пријетњу. Опсесивни обожаваоци почели су је пратити на турнирима, а недавно је имала језиво искуство с уходама који су успјели сазнати адресе њених тренинга, хотела у којима одсједају, па чак и бројеве њених соба.
Због прелажења сваке могуће границе приватности, Лис сада блиско сарађује с кровном Женском тениском асоцијацијом (ВТА) како би заштитила себе и своју породицу.
Њен случај, нажалост, није изолован, јер је безбједност играчица постала горући проблем у женском тенису. Звијезде попут Еме Радукану, Иге Швјонтек и Јулије Путинцеве такође су недавно доживјеле блиске сусрете с уходама и вербално малтретирање с трибина.
Стручњаци упозоравају да природа индивидуалног спорта, стална медијска изложеност те рани улазак младих и атрактивних дјевојака у професионалне воде стварају окружење које магнетски привлачи опасне појединце.
Како би стала у крај овој епидемији, ВТА је увела иновативну услугу „Трет матрикс“, која помоћу вјештачке интелигенције открива увредљив садржај и процјењује ниво пријетње. Колико је ситуација озбиљна, најбоље показује податак да је само између јануара и октобра 2025. године систем открио око 12.000 објава које крше правила, док је 15 најекстремнијих случајева директно пријављено полицији.
Осим битке за властиту безбједност, Ева Лис води и ону против укоријењених предрасуда у професионалном спорту. Отворено критикује стигму према којој би се тенисерке требале приказивати искључиво као „раднице које све жртвују“.
„Као да се не смијемо забављати, бити лијепе изван терена и лијепо се облачити. Мислим да су то глупости“, поручила је Лис, која је након уласка у Топ 100 осјећала огроман притисак, али је на вријеме схватила да мора промијенити приступ како би поново уживала у игри.
Дио тог менталног опоравка пронашла је у изградњи снажног личног бренда на друштвеним мрежама, гдје је прати више од 400.000 људи. Спонзори попут Поршеа препознали су њену харизму, а она на Инстаграму и ТикТоку свакодневно дијели позитивну страну живота професионалне спортисткиње.
„Желим показати другачију, позитивну страну тениса и не желим да ми мрзитељи то одузму“, закључује Лис, која је за властити мир увела само једно златно правило – никада не провјеравати друштвене мреже непосредно након мечева.
(Кликс)
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