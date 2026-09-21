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Обиљежавање Дана и крсне славе општине Вишеград - присуствује предсједник Владе

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21.09.2026 11:24

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Обиљежавање Дана и крсне славе општине Вишеград - присуствује предсједник Владе
Фото: RTRS

Општина Вишеград обиљежава Дан и крсну славу - Малу Госпојину.

Обиљежавање је почело ломљењем славског колача у згради општине, којем присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Након тога Минић ће обићи градилиште моста на Рзаву, гдје је у току реконструкција.

Биће уприличена и свечана академији поводом Дана и крсне славе општине, којој ће присуствовати и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.

Предсједник Владе обићи ће и радове на доградњи вртића "Невен".

у 14 часова планирана је и пројекција документарног филма "Флин" у Кино сали "Доли Бел" у Андрићграду, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Крсна слава

Вишеград

Мала Госпојина

Саво Минић

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