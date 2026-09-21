Обиљежавање Дана и крсне славе општине Вишеград - присуствује предсједник Владе

Аутор:АТВ редакција
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Општина Вишеград обиљежава Дан и крсну славу - Малу Госпојину.
Обиљежавање је почело ломљењем славског колача у згради општине, којем присуствује предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Након тога Минић ће обићи градилиште моста на Рзаву, гдје је у току реконструкција.
Биће уприличена и свечана академији поводом Дана и крсне славе општине, којој ће присуствовати и министар енергетике и рударства Петар Ђокић.
Предсједник Владе обићи ће и радове на доградњи вртића "Невен".
у 14 часова планирана је и пројекција документарног филма "Флин" у Кино сали "Доли Бел" у Андрићграду, преноси РТРС.
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