У Градишци освештана обновљена задужбина Митрополита Георгија Николајевића

Аутор:Магдалена Глигић
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Звона храма, вјерујући народ, молитва и љубав према православљу то је слика која краси Градишку. Најсјевернији град Републике Српске похвалио се десетинама вјерника који су похрлили на свету архијерејску литургију поводом Мале Госпојине, крсне славе Града Градишка.
Литургију је служио изасланик митрополита бањалучког господина Јефрема викарни епископ марчански господин Сава. Вјерујући народ пристигао је и из свих крајева Српске како би се поклонио светињи.
"Из Дубице ми смо дошли, Лијепо је да се људи окупе и код цркве ће бити освјештење тако да све најбоље", кажу грађани.
Тражиле сy се ријечи како би се описао значај празника за православне вјернике.
"Колико вам значи данашњи празник?
"Много, много, прелијепо, немам ријечи, и пуно народа, и свега, милина, да смо то доживјели да се средило барем наша генерација, а за младе посебно", кажу грађани.
"Значи ми пуно зато сам дошла овдје, да се помолим Богу да видим освјештавање", поручују грађани.
Весели се народ, срећан је и кум. Десетине окупљених око светиње показатељ су и гаранција да ће се очувати традиција и идентитет, који се увијек везивао за цркву, вјеру и крсну славу.
"Сваки пут кад смо у храму идентификујемосе са српским националним бићем и српским националним правима која су угрожена сво ово вријеме и ми се зато и боримо. Овде прикупљамо вјеру и снагу, овде прикупљамо увјерење да смо на правом путу. Наш идентитет јесте воља за очувањем Републике Српске кроз ову вјеру коју имамо", рекао је Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Велики дан за Градишку, каже градоначелник. Истиче и значај инвестиција.
„Мислим да су ово инвестиције историјска дјела, вјековна дјела, то су дјела из инфраструктуре која мијењају изглед једног града и опредјељују да град буде град са поносом презент историје традиције с једне стране а с друге урбано уређен град", рекао је Зоран Аџић ,градоначелник Градишке
Идеја о изградњи овог знаменитог објекта јавила се крајем 19. вијека. Коначну одлуку о томе митрополит Георгије Николајевић донио је 1892. године, када је посјетио Градишку уочи Мале Госпојине.
Обновљена светиња данас поносно краси улаз у Републику Српску. Својом љепотом шаље поруку добродошлице, свједочећи о дубоким коријенима и вјери тог краја.
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