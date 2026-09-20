Реновирање у току, радници задовољни, а туристи на све стране

Аутор:Биљана Стокић
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Грађевински радници су се прихватили посла. Ради се без предаха на реновирању смјештајних и угоститељских објеката у Националном парку „Сутјеска“. У току је реконструкција хотела „Младост“ са пратећим павиљонима и конгресном салом по најсавреминијим европским стандардима.
А док радови трају, туристи су на све стране. Кажу, Национални парк привлачи их својим природним љепотама и приступачним цијенама. Када се обнове и ставе у функцију смјештајни и угоститељски капацитети, боравак ће, кажу, бити још угоднији.
"Ми смо у посјети националном парку. Данас смо се пењали на Маглић. Апсолутно је прелијепо. А сада сам узео мало времена да пошаљем један мејл", рекао је Арно, Француска
"Управо сам дошао прије 20 минута. Прелијепо је овдје. Прелијепе планине около", рекао је Кајл, Аустралија
Радови на реновирању ресторана и оближњих луксузних вила, већ су завршени. Радници, који су од 1. августа, потписали уговоре са новим послодавцем, кажу задовољни су. Услови су добри, посла има, а реновирани објекти већ маме туристе.
"Наравно да привлачи. Већ су доста гости запажали да се реновирало, да се доста покренуло и да иде на боље, доста страних туриста има. Ја сам радио 23 године у Националном парку, прешао сам у нову фирму. Ја сам презадовољан. Презадовољан сам условима на раду, са свим сам задовољан", рекао је Срђан Голијан радник.
"Што се тиче услова ми смо задовољни. Не знам, све је коректно, све је испоштовано и све што се договоримо испоштује се. И што се тиче те плате, мислим, у парку нам је увијек највећи проблем била плата", рекла је Маријана Митровић радник.
А дуговања у Националном парку гомилала су се деценијама. Прије нешто мање од годину дана дуг је премашио 9 милиона марака. Са више од 3 милиона марака интервенисала је и Влада Српске. Морало се прибјећи и приливу приватног капитала. Споразумом са Владом, теслићки "Агенс" преузео је сектор угоститељства.
"Овдје ништа није радило. За два мјесеца успјели смо реновирати одређене капацитете и ставити у функцију. Од 35 радника Националног парка, 20 је потписало уговоре са нама. План је да у наредне четири године овдје у објекте буде уложено око 70 милиона марака по принципу 50 % Влада Српске, а 50% наша компанија. То ће отворити 150 нових радних мјеста и дати замах развоју туризма у Српској", наводе из Агенс д.о.о. Теслић.
Уговор са новим послодавцем није потписало 15 радника. Они од Националног парка траже заостале плате и своја права, поручили су раније, тражиће судским путем. Из Националног парка одговарају.
"Мотив им је био управо тај јер су навикли да не долазе на посао, да раде шта хоће, е па више неће моћи. Неће моћи, нећемо причати шта се дешавало ,ту је клептоманија била на врхунском нивоу. Крало се, вјерујте, што се могло да стигне, да се види и да се узме, сви без изузетка, ко је имао прилику. Ја сам то сасјекао и пресјекао максимално. Данас то функционише доста добро, али доста посла још има да се уради", рекао је Александар Голијанин в.д. директор Националног парка Сутјеска.
Голијанин каже, дуг Националног парка, тренутно, успјели су да смање на око четири и по милиона марака. До сада су ријешили су бројна потраживања према добављачима, али и радницима. Додаје и да ће заостале плате, према радницима који су прешли код новог послодавца, бити измирени до краја мјесеца.
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