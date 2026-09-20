Амиџић: Нисам осјетио шта је истинска мржња док нисам почео да радим у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Ја нисам осјетио шта је истинска мржња док нисам почео да радим у Сарајеву, рекао је за АТВ Срђан Амиџић, министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ.
"Ја бих све њих, све људе који се баве политичким животом у Сарајеву, оно што ми зовемо политичко Сарајево, одвео у цркве, јер их изгледа да их у џамијама то не уче. Да им објасне разлику између доброг и лошег, да им објасне шта је мржња. Ја нисам осјетио шта је мржња док нисам почео да радим у Сарајеву и како је то рекао предсједник Додик то је ствар њихове опсесије по цијену чега год", рекао је Амиџић.
Он је подсјетио на бројне блокаде и опструкције које су долазиле из другог ентитета, а када је то штетили и њиховим грађанима.
"Гранични прелаз прелазе и Бошњаци и Хрвати и Срби, али кажњавамо све редом. Поврат ПДВ-а на прву некретнину, Бошњаци, Хрвати и Срби, али кажњавамо све редом", каже Амиџић.
Амиџић каже да је истинску мржњу осјетио када је упознао политичке лидере Сарајева.
Ти људи нас мрзе, истинску мржњу сам осјетио када сам упознао оне људе који су политички лидери када је у питању Сарајево и он од тога неће одустати", каже Амиџић и додаје:
"За мене је веома битно да српски народ разумије колико је нама неопходно сабирање, национално окупљање око нашег начина живота на овим просторима. Ако то заборавимо, нити ћемо имати гранични прелаз, нити ћемо имати могућност да живимо на овим просторима."
Када би се бирао "први кочничар" свега онога што иде у користи људима, то би свакако био Зијад Крњић. Од поврата ПДВ-а и неколико стотина хиљада људи који су спомињали његово име док су чекали у непрегледним колонама на граничним прелазима. Али Крњић није једини.
"Историју пишу побједници, а некада злобни моћници, а истину пише вријеме. Када сам на сједници Управног одбора говорио да је он у кампањи, он је говорио да то није кампања, да је он експертског става, ми сада имамо ситуацију да је Зијад Крњић носилац листе за нешто негдје у ФБиХ. Његов је интерес био, и то ми је он рекао на сједници, "У Републику Српску ће се улазити преко ФБиХ и то је став политичког Сарајева", рекао је Амиџић за АТВ.
Ипак, то се није десило, а Крњић је прошлост, јасан је Амиџић.
"Када се срушио дио моста у Градишци, ви сте имали ситуацију да остали прелази нису имали категорију међународних прелаза, да роба и све остало иде преко ФБиХ. Онда смо ми одговорили са "Слушај ти Зијаде па неће се улазити у Српске преко ФБиХ колико год да кошта". Истина, људи из УИО и ја имамо неке кривичне пријаве, јесу ли оне основане, то је мање битно, али ми смо отишли тамо да радимо у интересу српског народа. Зијад Крњић је прошлост, он више није ни у Управном одбору", каже Амиџић.
Велики инфраструктурни пројекти
Амиџић истиче да су у току велики инфраструктурни пројекти, а бројни тек треба да се реализују.
"Фоча-Шћепан поље, санација магистралних путева. Ради се сада Котор Варош- Челинац, Коњевић поље... Санација психијатријских клиника, измјештање психијатријске болнице из Бањалуке, расписан је тендер. Санација Соколац и Јакеш. Изградња Медицинског факултета и медицинског комплекса уз УКЦ, измирење пореских обавеза за све здравствене установе, сада иде 12 милиона за Клинички центар, а до краја године ћемо измирити све обавезе, пошто је остао само УКЦ-а да се измир. Изградња студентског дома у Фочи, изградња научно-технолошког парка у Бањалуци, расписан тендер , Оно што је стајало, а сада смо имали сједницу Савјета министара, завршени су и преговори са ЕБРД-ом о реконструкцији нисконапонске мреже. 38 милиона евра, корисник средстава је Електро Крајина. Имали смо те блокаде које су подразумијевале опструкције и да се кроз такве ствари створе теже функционисање у Српском али и то смо успјели да отклонимо. У четвртак је усвојена та одлука и Електро Крајни су створени сви услови да иде у поступак реконструкције мреже, каже Амиџић.
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