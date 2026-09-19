БиХ далеко од преговора са Европском унијом

Аутор:Бранка Дакић
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Зелено свјетло за отварање приступних преговора прије двије и по године и застој. Европски пут БиХ у сјени политичких несугласица и препуцавања. Из Републике Српске порука јасна - нећемо трчати у Европу, поготово док трају условљавање са њихове стране и док год је тамо експанзија ислама.
„То јаукање у Сарајеву око ЕУ, то је њихова погрешна политика, то се мора редефинисати. Ми нећемо сарађивати са Сореком, нећемо сарађивати са онима који не прихватају Републику Српску. Марта Кос нема шта да ради код нас. Она, колико видим, нема ни подршку своје земље. Нећемо са вама, разговараћемо са Америком, Русијом, Кином, Израелом, а са трулом ЕУ, која кроз високе плате нама хоће нешто да наметну, ма нека то носе тамо у Европу, болан“, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
Главни преговарач није именован. Требало је да то буде неко из Републике Српске, с обзиром на то да је на челу Министарства иностраних послова Бошњак, а предсједавајућа Савјета министара је Хрватица. Политичке воље за договор није било, али нова власт, врло је могуће, диктираће и нова правила. Умјесто договора све су удаљенији и ставови политичара око усвајања Законa о Суду и ВСТС-у БиХ, али и о свим другим реформским процесима. Сви покушаји, а било их је много са све три стране, пали су у воду.
„Искрено се надам да ћемо ми достићи Европу по ономе што нас највише занима, а то је владавина права, по пензијама, по платама. И, то је највише до нас, да та нека правила процедуре усвоји наше и Републике Српске и БиХ“, рекао је посланик Клуба ПДП-СДС-Листа за правду и ред у ПД ПС БиХ, Бранислав Бореновић.
Све ће бити боље након избора и формирања нове власти, оптимистичан је Шемсудин Мехмедовић.
„Одмах започети дефинисање односа, јер је очигледна узурпација институција, те их је потребно хитно ослободити и вратити њиховој сврси. То очекујемо од нових политичких савеза, који ће се неминовно десити. А, сва спорна питања је једноставно ријешити“, рекао је посланик Мјешовитог клуба у ПД ПС БиХ, Шемсудин Мехмедовић.
У Српској другачији погледи. За застој Европског пута БиХ криве Сарајево.
„До затишја је дошло дијелом због ЕУ, али највише због тога што су наше колеге у Сарајеву хтјели да командују цијелим тим процесом, да искључе оно што је по надлежностима Република Српска, да наметну своју вољу и кажу да су они једино надлежни за оно што је европски пут“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
Поштовање уставних надлежности ентитета основни је услов за наставак преговора са Европском унијом. Пренос надлежности са Републике Српске на бх ниво нешто је чему неријетко свједочимо, а јасно је да је то за Српску неприхватљиво.
„Процес стоји, јер се потенцира преношење надлежности са Републике Српске на ниво заједничких институција и тиме губи надлежност саме Републике Српске. Процес у 2026. неће бити настављен, мислим да су мале шансе и у 2027. години“, рекао је стручњак за међународне односе Лучиано Калужа.
Шансе мале, али ни воља, очигледно, није на завидном нивоу. Чак је и политичка пропаганда о европском путу БиХ напрасно утихнула.
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