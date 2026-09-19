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Лансирани нови кинески сателити

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19.09.2026 19:53

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Сателит у свемиру
Фото: Pexels

Кина је лансирала групу сателита из Свемирског центра Таијуен у сјеверној провинцији Шанси, саопштила је контрола мисије.

Сателити су лансирани на ракети "дуги марш 2Д" и достигли су планирану орбиту, пренијела је Синхуа.

Према подацима Свемирског центра, ово лансирање означава 668. мисију лета ракете носача из серије "дуги марш".

Ријеч је о двостепеној ракети носачу на течно гориво. Њена носивост достиже 1,3 тоне у сунчевој синхроној орбити од 700 километара.

На ракети се налазе четири сателита са радарским системом, које је развио приватни произвођач сателита са сједиштем у Пекингу "Галаксиспејс".

Сателити су опремљени технологијом која омогућава обраду података у реалном времену током снимања у орбити. Такав дизајн ће помоћи у развоју паметне свемирске инфраструктуре у будућности, преноси Срна

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Тагови :

Кина

Свемир

сателит

наука

технологија

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