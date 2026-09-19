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Пијан у Ријеци блокирао ауто, тражио 5€ за пролаз и псовао матер српску. Ослобођен је

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19.09.2026 20:41

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Пијан у Ријеци блокирао ауто, тражио 5€ за пролаз и псовао матер српску. Ослобођен је
Фото: Pexel/Eugenia Sol

Ријечанин је неправоснажно ослобођен оптужбе да је пијан на улици блокирао аутомобил, од возача тражио пет евра да га пропусти, те га вријеђао на националној основи.

Општински суд у Ријеци закључио је да није са потпуном сигурношћу доказано да је починио прекршај против јавног реда и мира за који га је теретила полиција.

Према оптужном приједлогу, инцидент се догодио у јулу 2023. године у Лошињској улици у Ријеци. Мушкарац је, тврдила је полиција, имао 1,92 промила алкохола у крви, гласно викао и галамио, те одбијао да се помјери пред аутомобилом који је покушавао да прође улицом.

Полиција га је теретила и да је од возача тражио пет евра за пролазак, те га вријеђао ријечима: "Јебем ти матер српску" и говорио му да зна гдје живи.

Свједок: Тражио је пет евра, наслањао се на ауто и легао на пут

Возач је на суду испричао да је оптужени стао испред његовог аутомобила и није му дозвољавао да прође.

Према његовом исказу, тражио је пет евра да га пропусти, наслањао се на аутомобил, а у једном тренутку чак је легао на пут.

Свједок је потврдио и увреду на националној основи. Полицију је, према његовим ријечима, позвао љекар који живи у тој улици.

Након што је полиција отишла, мушкарац му је поново пришао и дао му до знања да је видио гдје живи, након чега се удаљио.

Суд: Није доказано оно за шта га се теретило

Упркос исказу свједока, суд га је ослободио.

Кључан је био начин на који је полиција описала прекршај у оптужном приједлогу. Теретила га је да је на јавном мјесту "гласно викао и галамио", што је битно за прекршај из члана 13. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.

Суд је утврдио да свједок у свом исказу није рекао да је мушкарац викао и галамио. Потврдио је да му је препријечио пут, тражио новац и псовао га, али је суд закључио да на основу изведених доказа не може са сигурношћу утврдити одговорност за прекршај управо онако како је описан у оптужном приједлогу.

Примијењено је начело "у сумњи у корист окривљеног" (in dubio pro reo), према којем се сумња мора тумачити у корист окривљеног.

Трошкови поступка падају на терет државног буџета. Пресуда није правоснажна и на њу се може жалити у року од осам дана.

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Тагови :

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vrijeđanje

nacionalizam

Хрватска

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