Пијан у Ријеци блокирао ауто, тражио 5€ за пролаз и псовао матер српску. Ослобођен је

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ријечанин је неправоснажно ослобођен оптужбе да је пијан на улици блокирао аутомобил, од возача тражио пет евра да га пропусти, те га вријеђао на националној основи.
Општински суд у Ријеци закључио је да није са потпуном сигурношћу доказано да је починио прекршај против јавног реда и мира за који га је теретила полиција.
Према оптужном приједлогу, инцидент се догодио у јулу 2023. године у Лошињској улици у Ријеци. Мушкарац је, тврдила је полиција, имао 1,92 промила алкохола у крви, гласно викао и галамио, те одбијао да се помјери пред аутомобилом који је покушавао да прође улицом.
Полиција га је теретила и да је од возача тражио пет евра за пролазак, те га вријеђао ријечима: "Јебем ти матер српску" и говорио му да зна гдје живи.
Возач је на суду испричао да је оптужени стао испред његовог аутомобила и није му дозвољавао да прође.
Према његовом исказу, тражио је пет евра да га пропусти, наслањао се на аутомобил, а у једном тренутку чак је легао на пут.
Свједок је потврдио и увреду на националној основи. Полицију је, према његовим ријечима, позвао љекар који живи у тој улици.
Након што је полиција отишла, мушкарац му је поново пришао и дао му до знања да је видио гдје живи, након чега се удаљио.
Упркос исказу свједока, суд га је ослободио.
Кључан је био начин на који је полиција описала прекршај у оптужном приједлогу. Теретила га је да је на јавном мјесту "гласно викао и галамио", што је битно за прекршај из члана 13. Закона о прекршајима против јавног реда и мира.
Суд је утврдио да свједок у свом исказу није рекао да је мушкарац викао и галамио. Потврдио је да му је препријечио пут, тражио новац и псовао га, али је суд закључио да на основу изведених доказа не може са сигурношћу утврдити одговорност за прекршај управо онако како је описан у оптужном приједлогу.
Примијењено је начело "у сумњи у корист окривљеног" (in dubio pro reo), према којем се сумња мора тумачити у корист окривљеног.
Трошкови поступка падају на терет државног буџета. Пресуда није правоснажна и на њу се може жалити у року од осам дана.
(Индекс)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
6 ч0
Регион
12 ч0
Регион
1 д0
Регион
1 д0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
56
21
54
21
38
21
26
Тренутно на програму