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Кавчани се потукли усред затвора, обрачун убица

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18.09.2026 20:45

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Затвор
Фото: АТВ

У спушком истражном затвору данас је, током посјете, дошло до инцидента између притвореника Марија Милошевића и Радослава Гила Станишића, након чега је према Станишићу кренуо и Зоран Кажић, сазнају "Вијести".

Према једном од извора, највећу цијену платио је Которанин Игор Божовић, који је покушавао да раздвоји завађене "кавчане". Извор тврди да га је, док је раздвајао тучу, неколико пута ударио Марио Милошевић.

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Према ријечима једног од извора, Милошевић и Станишић најприје су се кошкали, након чега је било насртаја и замахивања. Незванични извори из Управе за извршење кривичних санкција (УИКС), међутим, тврде да је њихов службеник реаговао и спријечио физички обрачун.

Након њихове чарке, у метежу који је настао, умијешао се Кажић и кренуо према Станишићу.

"Службеник УИКС-а реаговао је и спријечио да инцидент прерасте у озбиљнији физички обрачун", тврди саговорник из УИКС-а.

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Сазнаје се да је у тренутку инцидента у просторији за посјете било неколико притвореника означених као припадници кавачке ћелије Балканског нарко-картела.

Управа спушког затвора о инциденту је обавијестила Управу полиције.

Милошевић је један од оптужених у предмету за убиство Миодрага Крушчића, напад на новинарку Оливеру Лакић и кријумчарење 554 килограма марихуане из Албаније у Црну Гору. У децембру прошле године првостепено је осуђен на 30 година затвора због убиства Радомира Ђуричковића.

(Вијести)

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Тагови :

Кавачки клан

Затвор

Туча

Подгорица

Црна Гора

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