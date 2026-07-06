Нестао без трага, па пронађен закопан: Отац и синови осумњичени за убиство у Србији

"Иако је злочин изведен по рецепту злогласних криминалних кланова, истрагом је утврђено да Лазић није био жртва крими-обрачуна, већ да иза злочина стоји породица из Руме - отац и два сина", каже извор "Курира".

Подсјетимо, МУП је у петак касно увече саопштио да су ухапшени П. Ј. (44) и П. Ј. (19) због сумње да су Лазића отели, држали заточеног у стану у Руми гд‌је су га тукли данима, а када је он преминуо, тијело су пренијели у породичну кућу у Руми, коју повремено користе, и закопали га.

Полиција и тужилац Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици, пронашли су тијело у поодмаклој фази распадања.

"Након хапшења оца П. Ј. (44) и његовог старијег сина П. Ј. (19), Виши суд у Сремској Митровици одредио је притвор до 30 дана и млађем сину, односно брату, рођеном 2010. године", рекао је извор Курира и додао да је малољетнику притвор одређен због постојања околности које указују да би боравком на слободи могао да утиче на свједоке, као и због узнемирења јавности.

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Према сазнањима "Курира" из извора упознатих са током истраге, одређивањем притвора и трећем осумњиченом истрага улази у нову фазу, у којој ће истражитељи покушати да до најситнијих детаља реконструишу све што се догађало од тренутка када је Александар Лазић, како се сумња, претучен, па до проналаска његовог тијела.

"Лазић је нестао у априлу и његов нестанак био је пријављен полицији. Полиција је поступала по пријави нестанка и, нажалост, дошло се до стравичне истине", каже саговорник.

Незванично, истражитељи провјеравају наводе да је Лазић најприје брутално претучен на једном градилишту у Новом Саду, након чега је, у тешком стању, превезен у кућу у Руми.

Провјерава се и сумња да је у тој кући провео више дана прије него што је преминуо. Све ове околности предмет су даље истраге и за сада нису званично потврђене од стране надлежног тужилаштва.

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Извор упознат са случајем наводи да се тренутно детаљно анализирају искази свих до сада саслушаних особа, резултати форензичких вјештачења, обдукциони налаз, као и сви материјални трагови прикупљени током увиђаја, како би се утврдила прецизна хронологија догађаја и појединачна одговорност сваког од осумњичених.

Кључни кораци

Према незваничним информацијама до којих је дошао "Курир", истражитељи провјеравају и да ли је у догађајима након смрти Александра Лазића учествовало још једно лице. За сада није познато да ли ће против те особе бити покренут кривични поступак, а надлежни органи о томе се нису званично оглашавали.

Саслушање млађег сина, које је претходило одређивању притвора, према сазнањима "Курира", представља један од кључних корака у досадашњем току истраге, док се очекује да ће наредне доказне радње и вјештачења дати одговоре на питања која су за сада остала отворена.

Више јавно тужилаштво у Сремској Митровици за сада није саопштило нове детаље истраге. Сви осумњичени имају право да се бране и сматрају се невиним док се њихова евентуална кривица не утврди правоснажном судском одлуком.