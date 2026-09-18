Преписка у којој Тамара Звицер пријети вођама кавачког клана: Хаос због обезбјеђења док је Звицер био у болници

Аутор:АТВ редакција
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Тамара Звицер, супруга одбјеглог вође кавачког клана Радоја Звицер, према новим гласовним порукама са пресретнуте Скај апликације, послије тешког рањавања мужа у Кијеву 27. маја 2020. сама је ангажовала обезбјеђење наоружано до зуба да чува њеног мужа у болници, док су се љекари борили за његов живот!
Прва дама кавачког клана, како се чује у гласовним порукама, његовим најближим сарадницима тражила је да се поставе снајперисти око болнице!
Незадовољна због тога како су организовали обезбјеђење, обраћа се Радоју Живковићу, званом Жути, иначе рођаку њеног мужа који важи за високопозиционираног припадника кавачког клана, а који је Тамару Звицер највјероватније убјеђивао да кавчани добро чувају њеног мужа у болници:
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Тамара Звицер: Батице, ко теби ово прича, ко тебе ово лаже, хоћеш ли ти мени да кажеш, ко су ти људи батице? Значи, ако ти мени не вјерујеш ја и ти немамо шта да причамо више. Ја стварно у ову ситуацију нећу да се нагађам ни са тобом ни са никим. Има ли људи, нема ли људи. Људи су сад дошли зато што сам их ја звала, а не зато што су били. Ако хоћеш да ми вјерујеш вјеруј ми, ако нећеш не мора. Цијелу ноћ је човјек провео са једним човјеком унутра и једним човјеком ван. Тај вани човјек кад сам ја дошла у 4 сата он је спавао на клупу.
У наставку гласовне поруке, Тамара Звицер повишеним тоном додаје да то што гледају на сликама, бројно обезбјеђење испред собе њеног мужа, су људи које је она ангажовала и послала.
Тамара Звицер: Капираш ти шта ти се каже, јер сам ја мојих људи само 20 послала тамо, разумијеш ли то? Сад ја не знам ко ти каже да је све покривено, а они сликавају моје људе.
О непријатним разговорима које воде са првом дамом клана, у време док још Звицер, лежи у болници, међу собом разговарају и високопозиционирани кавчани Живковић и Милан Вујотић. У разговору помињу и извјесну Мају.
Милан Вујотић: Ајде ти то објасни Тамари и Маји, ајде. Знате ли што чине, помињу снајперска мјеста, снајперске тачке да се покрију позиције, да се...знате ли што је то, тај Јарослав то је лудак неки. Он њих из памети помјера, он њих оне мене. Ово видио нисам још!
Радоје Живковић Жути: А Тамара ми ево сад пушта сад гласовну, кажем јој да се опусти, да не брине да је све ок, да ја исто мислим колико и она, да сви мислимо, да нико није луд да пусти да му неко приђе. Да гледам на све стране. Она ми каже "јутрос кад сам дошла ови су спавали тамо", кажем ево ти слике да видиш да су наоружани. Каже "па јесу, зато што сам им ја сад рекла шта да раде". Ево сад не знам више, полудих.
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Тамара Звицер, подсјетимо, јавности је постала позната послије рањавања њеног мужа у Кијеву 27. маја 2020. Сигурносне камере луксузног комплекса у ком су живели, снимиле су нападаче који су покушали да убију њеног мужа док је џогирао испред. Иако тешко рањен, успио је да побјегне у зграду, а његова жена дотрчала је зграбила пиштољ, појурила нападаче и мужа спасила сигурне смрти.
У то вријеме, како се испоставило, Тамара Звиер била је трудна.
Њен тешко рањени супруг, одмах је пребачен у болницу, а његови најближи сарадници били су забринути да би убице могле да се врате док он непокретан лежи у болничком кревету и да га докрајче.
У порукама које су размјењивали међу собом, коментарисали су и које су све пропусте направили па су шкаљарци, с којима су у крвавом рату од 2014., успјели да га лоцирају и упуцају.
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Радоје Живковић: Ово што су новине објавиле, ово је кунем ти се срамота. Ма брате док се не заврши рат, брате нек иду она и дјеца доле и то је то. То је најбоље, не може се ратовати и живјети с фамилијом. Како год хоће, ако опет буде живио с фамилијом, опет ће га неко наћи и то ти је то. Петоро дјеце, с псима и чудима, свако ће га препознати.
У наставку гласовне поруке, после краће паузе, Живковић додаје да Звицер док се рат не заврши мора да се одвоји од породице.
"Он је млад, брате, има кад, ако завршимо брзо ове. Имаће времена, живјеће с фамилијом читав живот. Видите ли шта Кожни прича како су се намучили да се организују и све тамо, замисли колико су га тражили и колико су пара дали да се нађе". каже, алудирајући највјероватније на једног од вођа шкаљарског клана Алана Кожара, за ког су сумњали да је један од финансијера покушаја убиства.
На ову поруку, одговара му сарадник Драган Кнежевић:
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Кнежевић: Касно је то било кад је њему Амико писао све, и почео је тек онда куће да тражи. Како сад да му не буде јасно да се у онакве и онолике комплексе не може живјети, то је њему пред крај било јасно, него касно.
Иначе, према тврдњама истражитеља, надимак Амико користио је Милан Вујотић, који је према пресретнутим порукама, од тренутка када је Звицер рањен у Кијеву, био у контакту са Тамаром Звицер, али и Живковићем и Кнежевићем.
Живковић: Знам, то ће он да одлучи гдје ће да иде, знаш какав је он, гдје каже ту ће да иде. Знаш какав је, јесмо ли му говорили да се пази, па се није пазио. Мислим, пазио се али видиш, Амико му је рекао да га раде, он није вјероватно у то. Не може, он и кад дође себе скроз неће моћи да вјерује гдје су га нашли. Само да видимо кога ће, мораће неког кривца да нађе, неко ће му бити крив.
Иначе, прву информацију да је Звицер рањен у Украјини, сарадницима је дао, како произилази из гласовних порука које су објављене на друштвеним мрежама, Милан Вујотић:
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Вујотић: Пуцали су на Рала, јавља ли се ко, имали и вас, зна ли ко ишта? Напали су га тамо код зграде, тројица, излетјели из "смарта" и пуцали га. Он улетио у локал, погођен је у груди, 20 минута је био полу свјестан, хитна га вози не зна се ништа, Тамара сад иде у болницу, не зна се ништа.
Послије информације да је Звицер у тешком стању, о томе да ли је оперисан и како се опоравља покушавали су да добију од његове супруге Тамаре Звицер, али и доктора у болници.
Док су пратили нове информације о томе како је вођа клана, кавчани су покушавали да открију ко је сазнао да Звицер у стамбеном комплексу испред ког је упуцан док је џогирао, живи са породицом.
Кнежевић: Биће да је комшија био и да га провјерио, ко је шта је и продао информацију.
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Вујотић: Каже она, живи тачно наспрам њих неки посланик, са женом, старији човјек и чува га грдо људи. То је то вјероватно - коментарише Кнежевић.
Према порукама, пратили су и шта све медији објављују о пуцњави у Кијеву, и коментарисали су да су организатори Кожар, али и Јован Вукотић ког зову Клемпо, као и Игор Дедовић. Иначе, шкаљарци Вукотић, Дедовић и Кожар убијени су послије пуцњаве у Украјини.
Живковић: А ово да се убије пред фамилијом, то је од Клемпа, Дедовића и од њих. Ето кога су послали, за мало да се запале будале. Замислите како је Кожном смраду кад чита ово кога су послали. Смрад смрдљиви турски. Како се новине се.у по њима, глупан и тупан покушали да убију Звицера, а овамо на коментаре за Тамару 500 њих, сваки позитиван.
Подсјетимо, пошто је Тамара Звицер запуцала на нападаче на мужа, они су успјели да побјегну. Приликом покушаја да запале "смарт" којим су се довезли, једног од њих је ухватио пламен.
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Иначе, ухапшени за покушај убиства Звицера и даље су у притвору у Украјини, док се Радоје Живковић Жути, звицеров рођак налази у затвору у Турској због убиства Јована Вукотића, вође шкаљарског клана.
Неколико дана послије рањавања, Звицер се према порукама и сам из болнице дописивао са својим најближим сарадницима и описао им шта се дешавало кобног дана:
"Са метра ми је опалио рафал. Да ми није пала лијева рука извадио би утоку из торбице и побио би их у оног "смарта". Па, оно на камеру види ми се глава, ту ушао у локал и хитну чекао 30 минута, до болнице још 40. Извадио пиштољ и ево је долијеће жена, счепала из руке и за њима. О, реко, што је ово? Гдје оде?", описао је Звицер како се све одиграло.
Његов саговорник потом коментарише Тамару Звицер и шаље јој поздраве: "Кажи поздрав од мене, капа до пода".
Звицер: Како их жена истресла!
Саговорник: Само да нису побјегли, свака част, краљица. Ма, бураз, таквих момака нема буди у то сигуран.
Тамара Звицер, иначе од када је у априлу 2021. расписана потјерница за њеним мужем, живи у Црној Гори. Њихову породичну кућу, полиција је више пута претресала током претходних година.
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